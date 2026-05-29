Corrientes: buscan a una mujer de 45 años que se ausentó de su hogar

por Corrientes al Día

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Mónica Liliana Leiva, una mujer de 45 años que se encuentra desaparecida tras ausentarse de su domicilio en la capital correntina.

La búsqueda es llevada adelante por efectivos de la Comisaría Tercera Urbana, luego de una denuncia radicada por un familiar de apellido Leiva. El caso también cuenta con la intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Mónica Liliana Leiva es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,68 metros de altura, tiene tez trigueña y cabello largo de color castaño claro.

Al momento de retirarse de su vivienda vestía una campera verde con flores y líneas blancas en las mangas, una campera negra de material polar, jeans claros con roturas, una calza larga gris debajo del pantalón y zapatillas urbanas de color verde oscuro.

Las personas que cuenten con datos que puedan contribuir a encontrar a Mónica Liliana Leiva pueden comunicarse con la Comisaría Tercera Urbana al teléfono 3794-505279, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar a las líneas gratuitas de emergencias 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

Desde la Policía remarcaron la importancia de cualquier información que permita dar con el paradero de la mujer y facilitar su regreso junto a sus familiares.