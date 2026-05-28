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Corrientes al Día

Cayó en San Cosme un hombre buscado por la Justicia de Buenos Aires

Publicado en mayo 28, 2026.

por Corrientes al Día

Un importante operativo policial realizado en la localidad correntina de San Cosme terminó con la detención de un hombre intensamente buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, acusado de diversos delitos contra la propiedad.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este jueves y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Trata, Búsqueda y Captura de Personas de la Policía de Corrientes, con apoyo de personal de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.) y de la Comisaría Distrito San Cosme.

Las tareas incluyeron dos allanamientos simultáneos realizados en distintos domicilios de la localidad, en el marco de un exhorto judicial proveniente de Buenos Aires y con intervención de la jueza de Garantías y el fiscal de la causa.

Como resultado del operativo, los uniformados lograron detener a un hombre mayor de edad, conocido con el alias de “Maco”, quien registraba pedido de captura por causas vinculadas a “hurto, robo en grado de tentativa, robo y hurto agravado por escalamiento”.

Fuentes policiales señalaron que la localización del sospechoso fue posible gracias a una exhaustiva investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones de la dependencia local, que logró establecer el lugar donde se ocultaba el acusado.

Durante el despliegue también fue demorado otro hombre mayor de edad que presentaba un pedido activo de captura solicitado por la Justicia correntina, en una causa relacionada con “supuestas lesiones y amenazas con arma blanca”.

Desde la fuerza destacaron además la colaboración táctica brindada por la División P.A.R. para concretar los procedimientos.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que en la dependencia policial continúan las diligencias y actuaciones correspondientes.

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