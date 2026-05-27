La Provincia entregó equipamiento sanitario para la atención primaria en San Miguel

El Gobierno provincial fortaleció la Sala del paraje Montaña con recursos médicos. El ministro secretario General, Juan Pablo Fornaroli, encabezó el acto y destacó el rol de la salud rural. Además, Emilio Lanari Zubiaur, titular la cartera sanitaria recorrió los hospitales de San Miguel y Caá Catí.

El Gobierno de Corrientes entregó equipamiento a la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) del paraje Montaña, en el departamento de San Miguel, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en el ámbito rural. Los recursos provistos incluyen una balanza pediátrica y una de adulto, camilla, tallímetro, tensiómetros, otoscopio, elementos ortopédicos y un nebulizador.

En el acto, el ministro Secretario General, Juan Pablo Fornaroli, ponderó el trabajo de la Sala y su vínculo con la comunidad. “El correntino valora la salud pública”, afirmó y subrayó la importancia de la articulación entre instituciones para robustecer el sistema sanitario en zonas rurales. También destacó el perfil hospitalario del ministro de Salud Pública y su presencia territorial en el ejercicio de su función.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, señaló que la atención primaria es una prioridad de la gestión provincial. “Así como dijo el gobernador Juan Pablo Valdés, creemos que la atención primaria de la salud es fundamental. Además, tenemos un desafío muy importante que es el cuidado de la madre y de los niños, como también de las personas con enfermedades no transmisibles”, expresó.

La subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre municipios y Provincia para consolidar el sistema de salud. En la misma línea se expresó el intendente municipal, Braulio Manuel Esquivel, quien valoró las acciones interinstitucionales orientadas a elevar la calidad de atención.

Recorrida hospitalaria

En el marco de la visita, el ministro de salud y su equipo recorrieron los servicios del hospital de San Miguel y mantuvieron diálogo con el personal. Luego se trasladaron al nosocomio “San Vicente de Paul”, de Caá Catí, donde realizaron un recorrido similar.

En ambas instituciones, el funcionario hizo hincapié en la importancia del control prenatal, el seguimiento del recién nacido y la prevención de enfermedades. Asimismo, se refirió a la capacitación continua de los profesionales de la salud como herramienta clave para mejorar la calidad de atención.