Corrientes vivió un multitudinario desfile patrio en la Costanera y se tiñó de celeste y blanco

por Corrientes al Día

La ciudad de Corrientes celebró este lunes el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un multitudinario desfile cívico-militar sobre la Costanera General San Martín, donde miles de familias acompañaron una jornada atravesada por el fervor patriótico, las banderas argentinas y el orgullo de pertenencia.

El acto fue encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la ministra de Educación Ana Miño, el intendente Claudio Polich, legisladores, funcionarios y autoridades municipales.

La tradicional celebración tuvo lugar en el tramo de la Costanera comprendido entre avenida 3 de Abril y calle Junín, donde desde temprano comenzaron a llegar vecinos, estudiantes y familias enteras para compartir una mañana cargada de emoción y símbolos patrios.

Durante el desfile participaron alumnos de escuelas primarias, excombatientes de Malvinas y efectivos de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de Corrientes, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Bomberos y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Al finalizar la jornada, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el acompañamiento masivo de los correntinos y sostuvo que la fecha patria “marca lo que somos, pero también lo que queremos ser”.

“Tenemos que seguir empujando, trabajando y soñando con una provincia pujante, con trabajo y llena de oportunidades”, expresó el mandatario, al tiempo que llamó a mantener la unidad y a sostener vivas las fechas patrias “para no olvidarnos de la historia y recordar todos los días que tenemos un norte”.

Además, afirmó que existe “la obligación de cambiar el destino de los argentinos” a través del trabajo cotidiano y el compromiso colectivo.

Por su parte, la ministra Ana Miño valoró la participación de las instituciones educativas y remarcó el rol de las escuelas en este tipo de celebraciones. “Es un día para manifestar nuestro amor a la Patria en cada símbolo y acto patrio”, señaló.

Una Costanera colmada de familias y emoción patria

La postal más emotiva de la jornada la aportaron las miles de familias que coparon la Costanera correntina. Entre reposeras, mates compartidos y pequeños agitando banderas argentinas, el paseo ribereño se transformó en un gran punto de encuentro ciudadano.

El celeste y blanco dominó cada rincón del desfile, mientras chicos y grandes acompañaban el paso de las delegaciones escolares y las fuerzas de seguridad en un ambiente festivo y cargado de identidad nacional.

Desde distintos puntos de la región llegaron visitantes para ser parte de la celebración. Una mujer oriunda de El Colorado, Formosa, contó que asistió porque su nieta participaba del desfile y destacó “la muy buena organización” del evento.

En la misma línea, Víctor Legunda, tutor de un alumno del Colegio Santa Ana, resaltó el orden y la organización de la actividad, mientras que Silviana González, profesora de Educación Física del Instituto Fe y Alegría, subrayó el acompañamiento de las familias como una herramienta clave para que los chicos “reconozcan y valoren los actos patrios”.

Con el desfile sobre la Costanera concluyeron las actividades oficiales organizadas por el Gobierno de Corrientes para homenajear un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada donde la ciudad volvió a abrazarse alrededor de la Patria.