Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a sus hijas en Carolina

por Corrientes al Día

La Justicia de Corrientes dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente y ejercer violencia extrema contra sus dos hijas menores, de 14 y 11 años, en la localidad correntina de Carolina. El imputado permanece detenido mientras avanza la investigación judicial encabezada por la Fiscalía de Goya.

La medida fue dispuesta luego de los primeros informes médicos, testimonios y elementos incorporados a la causa, que ahora continúa con nuevas declaraciones y peritajes psicológicos para reconstruir los hechos denunciados.

El acusado se encuentra alojado en la Comisaría Primera de Goya, mientras que las dos hermanas permanecen internadas en el Hospital Regional de esa ciudad.

La fiscal interviniente, María Eugenia Ballará, solicitó que ambas menores declaren bajo el sistema de Cámara Gesell para evitar situaciones de revictimización. También fue citado un hermanastro que no convivía en el domicilio familiar.

La investigación comenzó el pasado 12 de mayo, cuando una de las adolescentes llegó a la escuela con visibles lesiones en el cuerpo. Una docente advirtió la situación y decidió dialogar en privado con la alumna.

En ese contexto, la menor relató episodios de violencia y abusos que, según denunció, también sufría su hermana de 11 años.

A partir de esa revelación, las autoridades escolares activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso inmediato a la Policía y a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos urgentes para ambas niñas.

Según trascendió, los estudios realizados en el Hospital Regional detectaron indicadores compatibles con situaciones de abuso y violencia de larga data, elementos que derivaron en la detención del padre y en el avance de la causa judicial.

Nuevas pruebas y testimonios

Durante los últimos días, la Fiscalía incorporó testimonios de docentes y profesionales de la salud que asistieron a las menores. Además, se prevé la declaración de una compañera de escuela que habría alentado a una de las víctimas a contar lo que ocurría.

También se solicitó un informe socioambiental para conocer las condiciones de vida dentro del entorno familiar.

Por el momento, la madre de las niñas no fue imputada, aunque su situación procesal podría modificarse según el avance de la investigación y los testimonios que se sumen al expediente.

En paralelo, el Juzgado de Familia de Goya interviene para definir quién quedará a cargo de las menores una vez que reciban el alta médica.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia busca determinar desde cuándo se habrían producido los hechos denunciados y si existieron otros episodios previos de violencia dentro del ámbito familiar.