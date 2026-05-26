Detuvieron a un hombre por asalto a mano armada en Corrientes

por Corrientes al Día

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este martes en la capital correntina, acusado de haber cometido un robo a mano armada utilizando una réplica de pistola para amenazar a su víctima y sustraerle una riñonera.

El procedimiento se inició cerca de las 4:20, cuando efectivos policiales de los móviles 328 y 342 del Destacamento San Marcos realizaban recorridas preventivas y fueron interceptados por un ciudadano que pidió auxilio tras haber sido asaltado.

Según relató la víctima, un sujeto lo amenazó con un arma de fuego y le robó una riñonera antes de darse a la fuga.

Tras recibir la denuncia en plena vía pública, los uniformados desplegaron un rápido rastrillaje por la zona y lograron localizar al sospechoso a unos 200 metros del lugar del hecho, en inmediaciones de las calles Iberá y Gutemberg.

De acuerdo con fuentes policiales, el presunto delincuente intentó escapar al advertir la presencia de los patrulleros, aunque fue alcanzado luego de una breve persecución.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la riñonera sustraída y secuestraron una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el asalto.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

En el operativo también colaboró personal de Anti Arrebatos y efectivos de la Comisaría Séptima.