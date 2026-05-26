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Corrientes al Día

Corrientes acelera obras en el canal Santo Domingo para evitar anegamientos y hundimientos

Publicado en mayo 26, 2026.

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes avanza con la reconstrucción y entubamiento de un tramo del canal Santo Domingo, en el barrio Sol de Mayo, una obra considerada estratégica para mejorar el drenaje pluvial, prevenir hundimientos y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores de la zona norte de la ciudad.

El intendente Claudio Polich, supervisó los trabajos que se ejecutan sobre calle 20 de Mayo, entre Mar del Plata y Rafael Obligado, donde se intervienen cerca de 90 metros del sistema pluvial que había sufrido un marcado deterioro estructural, agravado tras las intensas lluvias registradas en los últimos meses.

La obra contempla la colocación de caños de hormigón de dos metros de diámetro para recuperar la capacidad hidráulica del conducto que desemboca en el río Paraná y garantizar un mejor escurrimiento del agua durante las precipitaciones.

Una vez finalizada esta etapa, el Municipio avanzará con tareas de relleno, compactación y reconstrucción de la calzada para restablecer completamente la circulación vehicular y peatonal.

“Una obra pensada para mejorar la calidad de vida”

Durante la recorrida, Polich remarcó la importancia de la intervención y sostuvo que no solo apunta a resolver problemas de desagüe, sino también a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el sector.

“Estamos ante una obra importante en materia de desagüe pluvial, pero también pensada para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó el jefe comunal.

Además, señaló que el deterioro del canal representaba un riesgo para familias asentadas en las inmediaciones, por lo que el Municipio trabajó de manera conjunta con el Instituto de Vivienda de Corrientes en la relocalización de algunos vecinos.

“Esta zona representaba un riesgo para las familias. Por eso avanzamos en soluciones integrales que garanticen mayor seguridad”, explicó.

El intendente también adelantó que la Municipalidad mantiene en ejecución varias intervenciones similares en otros sectores de la capital correntina como parte del plan integral de infraestructura hídrica.

“Debemos tener entre siete y ocho obras más en distintos puntos de la ciudad vinculadas a desagües”, indicó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, explicó que las lluvias de este año profundizaron el deterioro del conducto existente y obligaron a acelerar la intervención.

“Estamos reconstruyendo todo este sector para mejorar el drenaje hacia el río durante las precipitaciones”, detalló.

Respecto a los plazos, el funcionario adelantó que la colocación de los caños estaría terminada hacia fines de la próxima semana. Luego restará ejecutar las cámaras de enlace para completar la obra.

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