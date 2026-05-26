Convocatoria nacional en Corrientes: buscan una familia para un niño de 11 años

por Corrientes al Día

El Poder Judicial de Corrientes lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a un niño de 11 años que sueña con crecer en un hogar donde reciba amor, contención y nuevas oportunidades para construir su futuro.

La iniciativa es impulsada por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, a cargo de la jueza María Susana Galeano, en el marco del expediente CXP N° 20913/25 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

La búsqueda está dirigida a personas y familias de cualquier punto de la Argentina que deseen asumir el compromiso de acompañar al niño en esta etapa de su vida y garantizarle el derecho fundamental a crecer en un entorno familiar estable y afectivo.

Actualmente, el menor reside en el Centro de Atención de la Niñez y Adolescencia “Domingo Savio”, donde logró adaptarse favorablemente y participa activamente de las distintas propuestas institucionales. Quienes trabajan junto a él destacan su capacidad para relacionarse tanto con adultos como con otros niños, además de su buena integración a las normas de convivencia.

Cursa el 4° grado de la escuela primaria, disfruta de las actividades deportivas y recreativas, y participa de talleres dentro de la institución. Según describieron desde el entorno que lo acompaña, es un niño alegre, respetuoso, colaborador y con buena predisposición para compartir actividades grupales.

Además, manifestaron que expresa su deseo de formar parte de una familia y se encuentra abierto a conocer personas de cualquier lugar del país.

En relación a su salud, presenta un buen estado general, realiza controles médicos periódicos y actualmente sostiene un tratamiento psicológico que acompaña aspectos vinculados a su historia personal y situación actual.

El derecho de crecer en familia

Desde el Poder Judicial remarcaron que las convocatorias públicas representan una herramienta fundamental para ampliar las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes encuentren un hogar dispuesto a acompañarlos y respetar su historia de vida.

En ese sentido, recordaron que la adopción implica construir vínculos basados en el afecto, la estabilidad y el acompañamiento cotidiano, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

Cómo postularse para la adopción

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes:

Formulario de Adopción RUACtes

Una vez completado, deberá enviarse al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá a través del correo electrónico:

📧 jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar

También se pueden realizar consultas telefónicas de lunes a viernes, de 7 a 13, a los números:

📞 03774-423927

📞 15639934

En tanto, el RUACtes también brinda asesoramiento mediante:

📧 registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

📞 03794-4104298

📍 Carlos Pellegrini 917, Entrepiso

Desde el Poder Judicial de Corrientes ratificaron su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes e invitaron a quienes estén dispuestos a asumir este desafío a informarse y sumarse a la convocatoria.