Recomiendan completar el calendario de vacunación y antigripal

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de Capital y del interior. Desde el Ministerio de Salud Pública, se recuerda que la vacunación es la medida de prevención más efectiva.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma. La institución insiste en que los tutores respeten las fechas que se indica en el Calendario Nacional.

Además, se recomienda la colocación de Antigripal a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo. El titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari Zubiaur, remarcó que “la vacunación es fundamental para la prevención”.

Ellos son el personal de la salud; embarazadas: en cualquier momento de la gestación; puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas; niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad, con Diabetes, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición; y las personas mayores de 65 años, quienes no requieren orden médica por tratarse de un grupo de riesgo.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de la provincia. Tienen que concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Cronograma Calendario/Covid-19/Antigripal Capital – Puntos de vacunación

De martes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

-Estación Saludable Plaza Cabral

-Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de 15 años de edad).

-Operativos en barrios y comunidades

-Jornadas en espacios públicos e instituciones educativas

En instituciones educativas, el miércoles 27 y viernes 29 de mayo será en el Colegio Salesiano de 8 a 11.

La Noche de las Vacunas continúa, el viernes será de 18 a 22 en la Estación Saludable de la Plaza Cabral.