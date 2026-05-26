Las Ferias de la Ciudad continúan su recorrida por plazas y paseos

Desde este martes 26 al domingo 31 de mayo, vecinos y turistas podrán acceder a productos frescos, artesanías, plantas ornamentales y propuestas gastronómicas en distintos espacios públicos de la capital correntina.

La Municipalidad de Corrientes llevará adelante una nueva semana del programa “Ferias de la Ciudad”, iniciativa que acerca a distintos barrios productos de calidad, variedad y buenos precios, promoviendo además el consumo local y el trabajo de emprendedores y productores correntinos.



Durante las jornadas, los feriantes ofrecerán frutas y verduras de estación, panificados caseros, dulces regionales, artesanías, manualidades y plantas ornamentales. Además, en los espacios costeros habrá alternativas gastronómicas para disfrutar en familia y al aire libre.



Las actividades se desarrollarán de 8 a 13 en plazas y parques, mientras que las propuestas ubicadas sobre la Costanera funcionarán de 10 a 22.



El cronograma iniciará el martes 26 y continuará el miércoles 27 en plaza Torrent, ubicada en el barrio Centro. Luego, el jueves 28 las ferias se trasladarán a plaza La Cruz. En tanto que el sábado 30, los puestos estarán presentes en el parque Mitre, y también en el Paseo Arazaty y Punta Tacuara con propuestas recreativas, gastronómicas y artesanales.

El domingo 31 continuarán las actividades en el Paseo Arazaty y el playón Rotary Club de Punta Tacuara, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands y disfrutar de un espacio pensado para el encuentro y el esparcimiento familiar.



Cronograma



Martes 26: Plaza Torrent (8 a 13)



Miércoles 27: Plaza Torrent (8 a 13)



Jueves 28: Plaza La Cruz (8 a 13)



Sábado 30: Parque Mitre (8 a 13); Paseo Arazaty (10 a 22) y Punta Tacuara (10 a 22)



Domingo 31: Paseo Arazaty (10 a 22) y Punta Tacuara (10 a 22)