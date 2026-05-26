Motociclista terminó incrustada contra una camioneta estacionada en Goya

por Corrientes al Día

Una motociclista resultó herida durante la noche del lunes luego de protagonizar un fuerte siniestro vial sobre avenida Neustadt, en la ciudad correntina de Goya, tras impactar contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Chile y tuvo como protagonista a una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta Keller. Por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y chocó violentamente contra una Volkswagen Amarok.

A raíz del impacto, la conductora sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal de Bomberos y servicios de emergencia.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Camilo Muniagurria para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las heridas.

Fuentes ligadas al procedimiento señalaron que el propietario de la camioneta se encontraba cenando en un restaurante ubicado a pocos metros del lugar cuando ocurrió el accidente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta de Goya, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.