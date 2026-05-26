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Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambió y por qué el beneficio sigue vigente

Publicado en mayo 26, 2026.

por Corrientes al Día

El Gobierno nacional eliminó el sistema mediante el cual el Estado subsidiaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con cáncer. Sin embargo, el derecho a viajar gratis continúa plenamente vigente y las compañías deberán seguir entregando los boletos sin cargo.

La medida fue oficializada este martes a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial, donde se dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que funcionaba desde 2018.

La decisión implica que el Estado ya no cubrirá parte del costo de esos pasajes gratuitos y que ahora serán las empresas las que deberán absorber ese gasto. No obstante, el Gobierno aclaró expresamente que las personas alcanzadas por las leyes vigentes seguirán teniendo acceso al beneficio.

El sistema gratuito continúa disponible para:

  • Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • Personas trasplantadas o en lista de espera con credencial INCUCAI
  • Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico contemplados por ley

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que las compañías de micros de larga distancia continúan obligadas a emitir los pasajes gratuitos previstos por la normativa nacional.

Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá fiscalizando que las empresas cumplan con la entrega de boletos sin cargo.

Las personas beneficiarias pueden solicitar los pasajes de manera online o presencial:

Reserva online

Para gestionar el boleto por internet se debe ingresar al sistema oficial de solicitud de pasajes de la CNRT:

Sistema de Solicitud de Pasajes CNRT

Allí se deben completar los datos personales y adjuntar la documentación requerida.

La empresa tiene la obligación de enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio.

En caso de contar con certificado de discapacidad que no sea CUD, el usuario deberá estar previamente dado de alta en el sistema.

Trámite presencial

También se puede realizar directamente en la boletería de la empresa de transporte.

Para ello se debe presentar:

  • DNI
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o documentación correspondiente
  • Credencial INCUCAI, en caso de personas trasplantadas o en lista de espera

El trámite debe hacerse al menos 48 horas antes del viaje, aunque quienes tengan credencial INCUCAI pueden solicitar el pasaje incluso el mismo día de salida.

El pedido también puede ser realizado por un representante legal.

Qué argumentó el Gobierno

La Secretaría de Transporte justificó la eliminación del subsidio señalando que el régimen perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia.

Con ese nuevo esquema, las empresas quedaron habilitadas para definir recorridos, tarifas, horarios y modalidades de servicio bajo supervisión estatal.

Según sostuvo el Ejecutivo, cambiaron las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales, aunque insistió en que “el derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.

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