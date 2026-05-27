Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Último plazo para reclamar casi 700 vehículos que serán compactados en Corrientes

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes avanza en el proceso de compactación de 669 vehículos secuestrados en operativos de tránsito entre 2022 y 2023 y que, hasta el momento, no fueron retirados por sus propietarios. La medida forma parte del plan impulsado por la gestión del intendente, Claudio Polich para reducir la contaminación urbana y liberar espacios ocupados por unidades abandonadas que ya se transforman en chatarra.

El operativo contempla la compactación de 634 motocicletas y 35 automóviles alojados actualmente en los predios municipales de los barrios Esperanza y Santa Catalina.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana informaron que se trata de una última instancia de convocatoria para los titulares o poseedores de buena fe, quienes tendrán tiempo hasta el lunes 1 de junio inclusive para regularizar la situación y evitar que los rodados sean destruidos.

La medida se encuentra enmarcada en la Ordenanza N°6238, que declaró la Emergencia por Vehículos Secuestrados, y fue oficializada mediante la disposición N°160/26 publicada en el Boletín Oficial Municipal.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que actualmente se desarrolla la etapa final de notificaciones y controles administrativos previos a la compactación.

“Queremos que todo sea lo más transparente posible”, señaló el funcionario, quien remarcó que el Municipio agotó las instancias de comunicación mediante publicaciones oficiales, edictos y difusión pública de los listados.

Barrios sostuvo además que el objetivo central de la medida es avanzar en la descontaminación ambiental de la ciudad. “Estos vehículos abandonados generan un impacto negativo y ocupan espacios destinados a otros fines”, indicaron desde el área.

Por su parte, el director general de Legal y Técnica de la Secretaría, Ricardo Orlando Miño, recordó que una vez notificados, los propietarios cuentan con un plazo de cinco días corridos para realizar el reclamo correspondiente, período que finalizará tras el fin de semana.

Los interesados deberán acercarse al Tribunal de Faltas, ubicado en Artigas 1100, con la documentación correspondiente para acreditar la titularidad o posesión legítima del vehículo.

En el caso de poseedores de buena fe, deberán presentar además la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Automotor.

La lista completa de vehículos incluidos en el proceso de compactación puede consultarse a través del enlace oficial difundido por el Municipio y también mediante un código QR habilitado para facilitar el acceso a la información.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Recomiendan completar el calendario de vacunación y antigripal

Publicado en mayo 26, 2026.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de Capital y del interior. Desde el Ministerio de Salud Pública, se recuerda que la vacunación es la medida de prevención más efectiva. (...)

SEGUIR LEYENDO

Las Ferias de la Ciudad continúan su recorrida por plazas y paseos

Publicado en mayo 26, 2026.

Desde este martes 26 al domingo 31 de mayo, vecinos y turistas podrán acceder a productos frescos, artesanías, plantas ornamentales y propuestas gastronómicas en distintos espacios públicos de la capital (...)

SEGUIR LEYENDO

Capital: así funcionarán los servicios municipales el feriado del 25 de Mayo

Publicado en mayo 22, 2026.

La recolección de residuos se brindará normalmente este lunes a pesar del feriado nacional por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Habrá guardias en áreas esenciales y las dependencias (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Policiales

Detuvieron a un hombre por asalto a mano armada en Corrientes

Datos Útiles

Las Ferias de la Ciudad continúan su recorrida por plazas y paseos

Sociedad

Convocatoria nacional en Corrientes: buscan una familia para un niño de 11 años

Policiales

Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a sus hijas en Carolina

Actualidad

Corrientes vivió un multitudinario desfile patrio en la Costanera y se tiñó de celeste y blanco

Actualidad

Valdés llamó a transformar Corrientes y anticipó novedades sobre salarios y la Autovía Ruta 12

Municipales

Polich llamó a construir un país “más justo y solidario” durante los actos por el 25 de Mayo

Policiales

Mercedes: un hombre murió atrapado en el incendio de su vivienda

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.