Último plazo para reclamar casi 700 vehículos que serán compactados en Corrientes

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes avanza en el proceso de compactación de 669 vehículos secuestrados en operativos de tránsito entre 2022 y 2023 y que, hasta el momento, no fueron retirados por sus propietarios. La medida forma parte del plan impulsado por la gestión del intendente, Claudio Polich para reducir la contaminación urbana y liberar espacios ocupados por unidades abandonadas que ya se transforman en chatarra.

El operativo contempla la compactación de 634 motocicletas y 35 automóviles alojados actualmente en los predios municipales de los barrios Esperanza y Santa Catalina.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana informaron que se trata de una última instancia de convocatoria para los titulares o poseedores de buena fe, quienes tendrán tiempo hasta el lunes 1 de junio inclusive para regularizar la situación y evitar que los rodados sean destruidos.

La medida se encuentra enmarcada en la Ordenanza N°6238, que declaró la Emergencia por Vehículos Secuestrados, y fue oficializada mediante la disposición N°160/26 publicada en el Boletín Oficial Municipal.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que actualmente se desarrolla la etapa final de notificaciones y controles administrativos previos a la compactación.

“Queremos que todo sea lo más transparente posible”, señaló el funcionario, quien remarcó que el Municipio agotó las instancias de comunicación mediante publicaciones oficiales, edictos y difusión pública de los listados.

Barrios sostuvo además que el objetivo central de la medida es avanzar en la descontaminación ambiental de la ciudad. “Estos vehículos abandonados generan un impacto negativo y ocupan espacios destinados a otros fines”, indicaron desde el área.

Por su parte, el director general de Legal y Técnica de la Secretaría, Ricardo Orlando Miño, recordó que una vez notificados, los propietarios cuentan con un plazo de cinco días corridos para realizar el reclamo correspondiente, período que finalizará tras el fin de semana.

Los interesados deberán acercarse al Tribunal de Faltas, ubicado en Artigas 1100, con la documentación correspondiente para acreditar la titularidad o posesión legítima del vehículo.

En el caso de poseedores de buena fe, deberán presentar además la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Automotor.

La lista completa de vehículos incluidos en el proceso de compactación puede consultarse a través del enlace oficial difundido por el Municipio y también mediante un código QR habilitado para facilitar el acceso a la información.