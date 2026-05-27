Corrientes avanza hacia la energía limpia con un parque solar de USD 10 millones en Santa Catalina

por Corrientes al Día

La ciudad de Corrientes dio un nuevo paso hacia la transición energética y el fortalecimiento de su perfil industrial con la firma del convenio de entrega de tenencia para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) de Santa Catalina, un proyecto que demandará una inversión cercana a los 10 millones de dólares y posicionará a la capital correntina como referente provincial en generación de energía renovable.

El acuerdo fue encabezado por el intendente Claudio Polich, junto a representantes de la empresa Coral Energía, encargada del desarrollo del emprendimiento que se ejecuta dentro del Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina.

El proyecto contempla la instalación de más de 41 mil paneles solares distribuidos sobre un predio de aproximadamente 40 hectáreas, con capacidad para generar 20 megavatios de energía y alcanzar picos de hasta 25 MW instantáneos. La energía producida será incorporada al sistema eléctrico nacional y permitirá reforzar el abastecimiento energético del parque industrial y sectores aledaños.

Durante la firma del convenio, Polich destacó el impacto estratégico de la obra tanto en materia energética como productiva. “La instalación de los paneles nos permitirá mejorar la provisión energética en toda la zona industrial y seguir avanzando en Corrientes con energías limpias”, sostuvo.

El jefe comunal también remarcó el valor de la articulación público-privada para impulsar inversiones de gran escala en la ciudad. “Es muy alentador que empresas de primer nivel vean a Corrientes como una oportunidad concreta para desarrollar proyectos de esta magnitud”, expresó.

Además del impacto energético, la obra tendrá un fuerte efecto en el empleo local. Según detalló el intendente, durante el proceso de construcción trabajarán alrededor de 80 personas de manera directa, además de otros puestos indirectos vinculados a servicios y logística.

Por su parte, el gerente de Proyectos de Coral Energía, Manuel Tobio, explicó que el parque solar se conectará al centro de transformación de Santa Catalina y beneficiará tanto al sector industrial como a zonas residenciales cercanas.

“El objetivo es aprovechar las excelentes condiciones de radiación solar que tiene Corrientes, lo que permite un alto nivel de eficiencia energética”, indicó el representante de la firma.

Tobio agregó además que la inversión total ronda los 10 millones de dólares e incluye equipamiento, infraestructura y mano de obra especializada. La empresa estima que la obra podría estar finalizada entre agosto y septiembre próximos.

El proyecto incorpora tecnología de última generación en paneles solares y sistemas de generación renovable, un sector que, según explicaron desde la compañía, evolucionó fuertemente en eficiencia y reducción de costos durante los últimos años, consolidándose como una alternativa cada vez más competitiva frente a las energías tradicionales.

Con este avance, Corrientes fortalece su apuesta por el desarrollo sustentable, la innovación energética y la consolidación del Parque Industrial Santa Catalina como uno de los polos productivos más importantes de la región.