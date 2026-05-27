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Corrientes al Día

Una manada de monos carayá apareció entre los árboles del parque Mitre

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

La rutina matinal de la ciudad de Corrientes tuvo este miércoles una escena inesperada y fascinante. Una manada de monos carayá sorprendió a vecinos y ocasionales transeúntes al desplazarse entre las copas de los árboles del parque Mitre, regalando una postal poco habitual en pleno entorno urbano.

Los primates recorrieron con total naturalidad las alturas del tradicional espacio verde capitalino, moviéndose con agilidad entre las ramas y utilizando sus colas prensiles para sujetarse mientras descansaban, jugaban y observaban el movimiento de la ciudad desde lo alto.

Lejos de mostrarse alterados por el tránsito, los ruidos o la presencia de personas, los monos parecían completamente adaptados al entorno momentáneo. Algunos ejemplares lucían el característico pelaje negro intenso de los machos adultos, mientras que otros presentaban tonalidades marrones y doradas, típicas de hembras y juveniles.

La escena rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por el lugar y no tardó en viralizarse en redes sociales a través de videos y fotografías captadas desde distintos sectores del parque.

En las imágenes se los puede ver trepando, balanceándose y observando el entorno con tranquilidad, en una convivencia tan inusual como impactante entre la fauna silvestre y el paisaje urbano correntino.

Video: El Libertador

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