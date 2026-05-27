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Polich destacó el impacto económico de Las Nacionales 2026

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, participó de la inauguración oficial de “Las Nacionales 2026”, el evento ganadero más importante del norte argentino, y remarcó el fuerte impacto económico, productivo y turístico que genera para la capital correntina y toda la región.

El acto de apertura se llevó adelante en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, y contó con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, autoridades provinciales, referentes del sector agropecuario y productores de distintos puntos del país.

Tras el tradicional corte de cintas, Polich puso en valor la relevancia que tiene este encuentro para el desarrollo regional. “Esto genera un gran movimiento económico para toda la zona”, expresó el jefe comunal al destacar la convocatoria nacional que tiene la muestra.

Las actividades comenzaron el pasado 24 de mayo y se extenderán hasta el viernes 29, reuniendo a más de mil animales y unas 200 cabañas dedicadas a las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos. La exposición también concentra una intensa agenda de juras, remates, conferencias y actividades técnicas vinculadas al fortalecimiento del sector ganadero.

En ese contexto, el intendente ratificó el acompañamiento de la Municipalidad al campo y a la producción primaria, sectores que definió como pilares esenciales de la economía correntina.

“Desde hace más de cinco años Corrientes es sede de este evento nacional, y eso permite generar un polo de desarrollo en genética y biotecnología que mejora nuestras razas y nos posiciona a nivel mundial”, sostuvo Polich.

Además, remarcó el efecto positivo que tiene la exposición sobre el turismo y el comercio local, debido a la llegada masiva de productores, empresarios y visitantes. “Muchos se alojan y permanecen en la ciudad de Corrientes, lo que genera un importante movimiento económico para distintos sectores”, señaló.

La muestra, organizada por Expoagro con el acompañamiento del Gobierno provincial, también cuenta con más de 60 expositores comerciales vinculados a tecnología, maquinaria agrícola, insumos, financiamiento y servicios para el sector agropecuario.

Consolidada como una de las principales vidrieras de la ganadería argentina, “Las Nacionales 2026” vuelve a posicionar a Corrientes como un punto estratégico para la producción, la innovación y los negocios vinculados al campo.

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