Secuestraron camión con 33 caballos por irregularidades en Corrientes

por Corrientes al Día

Un operativo de control rural realizado por efectivos policiales en el interior correntino terminó con el secuestro de un camión jaula que transportaba más de 30 caballos con presuntas irregularidades en la documentación y en las marcas identificatorias de los animales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Coronel Desiderio Sosa, mientras realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas sobre rutas y caminos de la zona.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un camión jaula que trasladaba un total de 33 equinos. Al momento de la inspección, los policías detectaron inconsistencias tanto en la documentación presentada por el conductor como en las marcas de identificación de los animales.

Ante esta situación, y con intervención de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro preventivo de los caballos y también del vehículo utilizado para el transporte.

En tanto, el conductor del camión, un hombre mayor de edad cuya identidad no trascendió, quedó supeditado a la causa judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la situación legal de los animales transportados.

La investigación continúa en la dependencia policial interviniente, donde se llevan adelante las diligencias de rigor para esclarecer el hecho.