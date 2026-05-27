Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Pareja de adolescentes murió aplastada por un camión en Virasoro

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

Una dramática tragedia vial ocurrió en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, donde una joven pareja perdió la vida de manera instantánea tras quedar debajo de un camión cargado con bolsones de arena y bolsas de cemento. El siniestro ocurrió sobre la colectora de la avenida San Martín, a la vera de la Ruta Nacional 14, en una zona que vecinos consideran altamente peligrosa y escenario recurrente de accidentes fatales.

El hecho se registró durante la tarde del martes, alrededor de las 16:20, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz 1114 y una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc. en la que viajaban las dos víctimas.

De acuerdo con la información preliminar brindada por efectivos de la Comisaría Cuarta de Virasoro, el camión era conducido por un hombre de 31 años de apellido Correa, quien transportaba diez bolsones de arena y varias bolsas de cemento. El vehículo circulaba en sentido sur-norte y habría girado hacia la derecha para ingresar a una conocida estación de servicio ubicada sobre la colectora.

En ese momento, a uno de los laterales del pesado rodado se desplazaban los jóvenes, identificados como Giménez, de 18 años, y Ponce, de 16, quienes no lograron advertir la maniobra. Ambos cayeron debajo de las ruedas traseras del camión y murieron en el acto debido a la violencia del impacto.

Personal policial y peritos de la Unidad Regional de Santo Tomé trabajaron en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo exactamente el siniestro y si el conductor del camión realizó correctamente las maniobras de señalización previas al giro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones local, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Hospital Sussini para la realización de las autopsias y posterior entrega a sus familiares.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Un demorado tras ataque a piedrazos a móvil policial en Corrientes

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día El hecho ocurrió en un barrio de la capital correntina donde un móvil policial fue atacado a piedrazos mientras efectivos realizaban un operativo preventivo tras una (...)

SEGUIR LEYENDO

Secuestraron camión con 33 caballos por irregularidades en Corrientes

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día Un operativo de control rural realizado por efectivos policiales en el interior correntino terminó con el secuestro de un camión jaula que transportaba más de 30 (...)

SEGUIR LEYENDO

Motociclista terminó incrustada contra una camioneta estacionada en Goya

Publicado en mayo 26, 2026.

por Corrientes al Día Una motociclista resultó herida durante la noche del lunes luego de protagonizar un fuerte siniestro vial sobre avenida Neustadt, en la ciudad correntina de Goya, tras (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Policiales

Detuvieron a un hombre por asalto a mano armada en Corrientes

Datos Útiles

Las Ferias de la Ciudad continúan su recorrida por plazas y paseos

Sociedad

Convocatoria nacional en Corrientes: buscan una familia para un niño de 11 años

Policiales

Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a sus hijas en Carolina

Actualidad

Corrientes vivió un multitudinario desfile patrio en la Costanera y se tiñó de celeste y blanco

Actualidad

Valdés llamó a transformar Corrientes y anticipó novedades sobre salarios y la Autovía Ruta 12

Municipales

Polich llamó a construir un país “más justo y solidario” durante los actos por el 25 de Mayo

Policiales

Mercedes: un hombre murió atrapado en el incendio de su vivienda

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.