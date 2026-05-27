Pareja de adolescentes murió aplastada por un camión en Virasoro

por Corrientes al Día

Una dramática tragedia vial ocurrió en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, donde una joven pareja perdió la vida de manera instantánea tras quedar debajo de un camión cargado con bolsones de arena y bolsas de cemento. El siniestro ocurrió sobre la colectora de la avenida San Martín, a la vera de la Ruta Nacional 14, en una zona que vecinos consideran altamente peligrosa y escenario recurrente de accidentes fatales.

El hecho se registró durante la tarde del martes, alrededor de las 16:20, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz 1114 y una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc. en la que viajaban las dos víctimas.

De acuerdo con la información preliminar brindada por efectivos de la Comisaría Cuarta de Virasoro, el camión era conducido por un hombre de 31 años de apellido Correa, quien transportaba diez bolsones de arena y varias bolsas de cemento. El vehículo circulaba en sentido sur-norte y habría girado hacia la derecha para ingresar a una conocida estación de servicio ubicada sobre la colectora.

En ese momento, a uno de los laterales del pesado rodado se desplazaban los jóvenes, identificados como Giménez, de 18 años, y Ponce, de 16, quienes no lograron advertir la maniobra. Ambos cayeron debajo de las ruedas traseras del camión y murieron en el acto debido a la violencia del impacto.

Personal policial y peritos de la Unidad Regional de Santo Tomé trabajaron en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo exactamente el siniestro y si el conductor del camión realizó correctamente las maniobras de señalización previas al giro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones local, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Hospital Sussini para la realización de las autopsias y posterior entrega a sus familiares.