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Las Nacionales 2026: Valdés afirmó que Corrientes compite entre las mejores ganaderías del continente

Publicado en mayo 26, 2026.

Con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, comenzó en la Sociedad Rural de Corrientes una nueva edición de las Nacionales de Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos organizadas con la fuerza de Expoagro, que reúne más de mil animales, cabañas de distintos puntos del país y una amplia agenda de actividades ganaderas y técnicas.

Con la participación de Juan Pablo Valdés, quedó inaugurada una nueva edición de las Nacionales de Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos organizadas con la fuerza de Expoagro en la Sociedad Rural de Corrientes. El evento, que se desarrolla del 24 al 29 de mayo, reúne más de mil animales de las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos, además de cabañas y productores de distintos puntos del país, consolidándose como una de las principales vidrieras ganaderas de la región.

Durante su discurso, el Gobernador sostuvo que “Corrientes es una tierra ganadera, de tradición, trabajo y producción”, y remarcó que la provincia es la tercera ganadera del país, además de ser reconocida por “la calidad de su genética bovina y equina”.

Valdés aseguró que detrás de cada ejemplar expuesto “hay años de esfuerzo, inversión e innovación”, y destacó la fortaleza del sector frente a las sequías, incendios y dificultades económicas de los últimos años.

Además, valoró la presencia de productores y visitantes de países vecinos, al considerar que demuestra que “la ganadería correntina compite entre las mejores del continente”.

El mandatario ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al campo mediante obras de infraestructura, energía y financiamiento, y convocó a los jóvenes a sumarse al futuro de la producción y la innovación aplicada al sector.

Finalmente, afirmó que la exposición “es mucho más que una muestra ganadera”, ya que refleja “el enorme potencial productivo de Corrientes y la Argentina”.

Potencia nacional

El ministro de Producción, Walter Chavez, destacó que el evento “posiciona a Corrientes en la esfera nacional manifestando el fuerte compromiso que hay del sector productivo-ganadero, la capacidad que tenemos de producir”. También valorando el rol del productor que es “aquel que todos los días más allá de las circunstancias que se le presenta pone su esfuerzo para poder ver su producto coronado en una exposición como esta”.

Al dirigirse a los presentes, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, destacó la magnitud del evento al señalar que “Las Nacionales 2026” constituyen “uno de los encuentros ganaderos más importantes del país y de toda Latinoamérica”, y asimismo, sostuvo que “no se trata solamente de una exposición, sino de innovación, futuro, obras, genética y del trabajo de miles de personas del sector”.

A su turno, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, reconoció el esfuerzo de todos los que hacen posible este gran evento en el norte argentino. Además, agradeció especialmente al Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Seguidamente, el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, quien además habló en representación de las demás razas participantes, manifestó que “es un orgullo estar y formar parte de una exposición de nivel mundial”, y destacó la relevancia del encuentro al afirmar que “se vive una de las semanas más importantes para la ganadería argentina y de toda la región”.

Luego, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, sostuvo que “esta Rural es y seguirá siendo la casa de los productores”. Y, al referirse a la importancia de la muestra, expresó que “hoy aquí se reflejan años de inversión, selección genética y el trabajo incansable en cada rincón de nuestra patria”.

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