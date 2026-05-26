Se realizó el acto de egresados de residentes del hospital Llano y de Saladas

El ministro de Salud Pública, destacó la formación que realizaron e instó a seguir capacitándose. A su vez, remarcaron la importancia del acompañamiento de los formadores, compañeros y familias.

En el hospital Angela I. de Llano se realizó el Acto de Egresados 2026 de las residencias de esa institución y del hospital “María Auxiliadora” de Saladas. El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, presidió la celebración del fin de esa etapa formativa.



Las autoridades, destacaron el compromiso, conocimiento y humanidad de los profesionales y desearon que lleven esos valores a cada lugar donde ejerzan en el futuro. Además, agradecieron a las familias y docentes que los acompañaron.



“Nunca termina la formación, sí un médico piensa que lo sabe todo está perdido. Los insto a seguir formándose. Sigan capacitándose como profesionales y creciendo como personas. Quiero dar un mensaje muy especial a todos los que se reciben en obstetricia y tocoginecología, confiamos en ustedes lo más importante de la humanidad: las mamás y sus niños. Les deseamos lo mejor a todos, la comunidad los necesita”, expresó el ministro Emilio Lanari Zubiaur a los presentes.



El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Jorge Daniel Scheinkman, recordó el papel que cumple la casa de estudios en la formación no solo de grado, también de posgrado. Al auditorio presente, sostuvo que “las lágrimas que hoy vemos demuestran su esfuerzo, el egresado que ingresa como residente no termina de la misma manera, egresa como un profesional con una formación integral”.



La directora de Formación de Profesionales de la Salud, Nora Ropelato, expresó sus felicitaciones y deseo éxitos. Además, dijo que “seguramente estarán acompañados, en este nuevo camino, por los profesionales con quienes se han formado”.



A su turno, la directora del Llano, Romina García, señaló: “Estamos reunidos para celebrar el fin de un ciclo de formación profesional en diferentes disciplinas, pero todo relacionado a la salud humana. Gracias por la dedicación y entrega a pacientes. Estamos seguros de que su vida profesional estará colmada de éxito. Este aplauso para ustedes es desde lo más profundo de nuestros corazones”.



“Fue difícil, hubo momentos de cansancio extremo, de dudas y miedo, aprendimos a trabajar con angustia, aprendimos a sostener vida mientras nos sosteníamos nosotros. Aprendimos a acompañar el dolor y a escuchar los silencios, el motor siempre fueron los pacientes. Ellos nos enseñaron empatía y fortaleza, que detrás de cada historia clínica hay una familia”, dijo la residente Angelina Arnaldi y agradeció a todas las personas que los acompañaron.