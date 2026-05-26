Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes fortalece la alianza con la UNNE para potenciar la gestión pública

Publicado en mayo 26, 2026.

Los acuerdos específicos con la UNNE, que complementan el acuerdo marco suscripto por el gobernador Juan Pablo Valdés, proveen a distintas áreas del Estado de herramientas tecnológicas, auditoría de impacto y certificaciones de calidad para optimizar los recursos del Estado y acelerar el crecimiento productivo de la provincia.

El gobierno provincial potencia de manera estratégica sus políticas de desarrollo y modernización mediante una alianza clave con la Universidad Nacional del Nordeste, transformando el conocimiento académico en herramientas prácticas de gestión pública. A través de la instrumentación de convenios específicos que complementan el acuerdo marco provincial, la administración gubernamental incorpora soporte técnico y científico para optimizar sus recursos y acelerar las respuestas institucionales.  

Tras la rúbrica de los documentos, que se realizó en el despacho del rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, destacó que también se planea colaborar conjuntamente con otros programas. “Es una agenda diversa e interesante que nos desafía como universidad, pero nos pone muy contentos también de poder contribuir con las políticas públicas”, sostuvo.

Medición e impacto

En el área de la gestión interna y la planificación económica, la cooperación universitaria le provee al gobierno un soporte indispensable para el desarrollo institucional y el fortalecimiento del sector turístico. El convenio suscripto con la Secretaría General de la Gobernación está orientado a la formación, asistencia técnica y la implementación de procesos de calidad que agilicen los estamentos estatales.

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, explicó que el objetivo es darle mayor precisión a los acuerdos alcanzados y transformarlos en iniciativas concretas, detallando que “Corrientes comienza a posicionarse como un destino turístico elegido y necesitamos saber cuál es el impacto económico que tiene cada turista que nos visita”.

Al respecto, el rector de la Universidad, Omar Larroza, respaldó esta sinergia y destacó la importancia de fortalecer los sistemas de certificación de calidad y homologación de competencias para responder a las exigencias que imponen la Unión Europea y Estados Unidos, concluyendo que “es una agenda diversa e interesante que nos desafía como universidad, pero nos pone muy contentos también de poder contribuir con las políticas públicas”.

Innovación tecnológica

En los convenios suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social se aporta cooperación técnica y territorial para los programas “Ver para Ser Libres” y “Jakarú Porá 2.0”, fortaleciendo en el primero de los casos la calidad visual de los habitantes y por otro lado la producción agrícola familiar mediante asesoramiento técnico, formación y el uso de una aplicación móvil de gestión productiva.

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, aclaró que “se dialogó sobre la articulación entre el Ministerio y la universidad, bajo la premisa de que la política social no es solo asistencialismo, es inclusión, oportunidad e integración”. En esa misma línea, el funcionario remarcó que la utilidad clave que el gobierno busca en la universidad es la “evaluación de impacto de las políticas públicas” ministeriales, una auditoría externa indispensable “para tener el acierto y el error también para poder corregir todo lo implementado”.

Asimismo, confirmó que por gestiones con el Ministerio de Capital Humano y el aporte de la UNNE, desde el 1 de junio se vuelven a desplegar operativos territoriales de atención oftalmológica para prevención sanitaria y diagnósticos visuales en diversas comunas para niños de 6 a 17 años.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Docentes correntinos se capacitaron con Laura Lewin

Publicado en mayo 22, 2026.

Debido el éxito de la convocatoria, en la ciudad de Corrientes se concretaron dos encuentros en la jornada del jueves. Además, este viernes se realiza lo propio en el Club (...)

SEGUIR LEYENDO

Fiesta por el Día de la Patria de los CDI

Publicado en mayo 20, 2026.

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia y los CDI “Mi Pequeño Hogar”, “Padre Mujica” (...)

SEGUIR LEYENDO

Cerca de 3.000 alumnos participarán del desfile del 25 de Mayo en Capital

Publicado en mayo 20, 2026.

El gobierno de la Provincia prepara los detalles para la realización del desfile por la fecha patria. El evento sumará nuevos establecimientos educativos y prevé convocar a miles de espectadores. (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Policiales

Detuvieron a un hombre por asalto a mano armada en Corrientes

Datos Útiles

Las Ferias de la Ciudad continúan su recorrida por plazas y paseos

Sociedad

Convocatoria nacional en Corrientes: buscan una familia para un niño de 11 años

Policiales

Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a sus hijas en Carolina

Actualidad

Corrientes vivió un multitudinario desfile patrio en la Costanera y se tiñó de celeste y blanco

Actualidad

Valdés llamó a transformar Corrientes y anticipó novedades sobre salarios y la Autovía Ruta 12

Municipales

Polich llamó a construir un país “más justo y solidario” durante los actos por el 25 de Mayo

Policiales

Mercedes: un hombre murió atrapado en el incendio de su vivienda

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.