Corrientes fortalece la alianza con la UNNE para potenciar la gestión pública

Los acuerdos específicos con la UNNE, que complementan el acuerdo marco suscripto por el gobernador Juan Pablo Valdés, proveen a distintas áreas del Estado de herramientas tecnológicas, auditoría de impacto y certificaciones de calidad para optimizar los recursos del Estado y acelerar el crecimiento productivo de la provincia.

El gobierno provincial potencia de manera estratégica sus políticas de desarrollo y modernización mediante una alianza clave con la Universidad Nacional del Nordeste, transformando el conocimiento académico en herramientas prácticas de gestión pública. A través de la instrumentación de convenios específicos que complementan el acuerdo marco provincial, la administración gubernamental incorpora soporte técnico y científico para optimizar sus recursos y acelerar las respuestas institucionales.

Tras la rúbrica de los documentos, que se realizó en el despacho del rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, destacó que también se planea colaborar conjuntamente con otros programas. “Es una agenda diversa e interesante que nos desafía como universidad, pero nos pone muy contentos también de poder contribuir con las políticas públicas”, sostuvo.

Medición e impacto

En el área de la gestión interna y la planificación económica, la cooperación universitaria le provee al gobierno un soporte indispensable para el desarrollo institucional y el fortalecimiento del sector turístico. El convenio suscripto con la Secretaría General de la Gobernación está orientado a la formación, asistencia técnica y la implementación de procesos de calidad que agilicen los estamentos estatales.

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, explicó que el objetivo es darle mayor precisión a los acuerdos alcanzados y transformarlos en iniciativas concretas, detallando que “Corrientes comienza a posicionarse como un destino turístico elegido y necesitamos saber cuál es el impacto económico que tiene cada turista que nos visita”.

Al respecto, el rector de la Universidad, Omar Larroza, respaldó esta sinergia y destacó la importancia de fortalecer los sistemas de certificación de calidad y homologación de competencias para responder a las exigencias que imponen la Unión Europea y Estados Unidos, concluyendo que “es una agenda diversa e interesante que nos desafía como universidad, pero nos pone muy contentos también de poder contribuir con las políticas públicas”.

Innovación tecnológica

En los convenios suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social se aporta cooperación técnica y territorial para los programas “Ver para Ser Libres” y “Jakarú Porá 2.0”, fortaleciendo en el primero de los casos la calidad visual de los habitantes y por otro lado la producción agrícola familiar mediante asesoramiento técnico, formación y el uso de una aplicación móvil de gestión productiva.

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, aclaró que “se dialogó sobre la articulación entre el Ministerio y la universidad, bajo la premisa de que la política social no es solo asistencialismo, es inclusión, oportunidad e integración”. En esa misma línea, el funcionario remarcó que la utilidad clave que el gobierno busca en la universidad es la “evaluación de impacto de las políticas públicas” ministeriales, una auditoría externa indispensable “para tener el acierto y el error también para poder corregir todo lo implementado”.

Asimismo, confirmó que por gestiones con el Ministerio de Capital Humano y el aporte de la UNNE, desde el 1 de junio se vuelven a desplegar operativos territoriales de atención oftalmológica para prevención sanitaria y diagnósticos visuales en diversas comunas para niños de 6 a 17 años.