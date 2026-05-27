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Corrientes al Día

Un demorado tras ataque a piedrazos a móvil policial en Corrientes

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El hecho ocurrió en un barrio de la capital correntina donde un móvil policial fue atacado a piedrazos mientras efectivos realizaban un operativo preventivo tras una denuncia por disturbios en la vía pública. Un joven de 25 años terminó demorado y quedó vinculado a una causa por daños a bienes del Estado.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes 26 de mayo, alrededor de las 19, cuando efectivos de la Comisaría Undécima Urbana patrullaban la zona en tareas de prevención del delito.

Según informaron fuentes policiales, a través de la red interna del Sistema Integral de Seguridad 911 solicitaron presencia en inmediaciones de las calles Marcos Sastre y Andrade, donde varios sujetos en estado de ebriedad, ocasionaban disturbios y molestias a vecinos del sector.

Al llegar al lugar junto a otros móviles de apoyo, los uniformados fueron sorprendidos por una lluvia de piedras lanzadas desde los pasillos del barrio. Uno de los elementos impactó de lleno contra el parabrisas de un patrullero, provocando importantes daños materiales.

En medio del operativo, la Policía logró demorar a uno de los presuntos involucrados, un hombre de 25 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Tras lo sucedido, se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó el inicio de actuaciones de oficio por supuesto daño a bienes del Estado y dispuso la continuidad de las diligencias investigativas.

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