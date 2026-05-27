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Corrientes al Día

Comienza el ciclo “Latidos de Chamamé” en el Teatro Oficial Juan de Vera

Publicado en mayo 27, 2026.

El grupo “Trébol de Ases” con Gustavo Miqueri se presentará este viernes 29 de mayo a las 21horas en el Teatro Oficial Juan de Vera de la ciudad de Corrientes.

El ciclo “Latidos de Chamamé” es una propuesta cultural impulsada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, con el objetivo de promover, difundir y poner en valor la música chamamecera durante todo el año. 

Este espacio reúne a artistas consagrados y nuevas generaciones en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia, como lo es el Teatro Oficial Juan de Vera, fortaleciendo la identidad cultural correntina y acercando el chamamé al público en un formato de alta calidad artística. 

La iniciativa consolida una política cultural sostenida, que busca garantizar la presencia permanente del chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la agenda cultural, generando además un punto de encuentro entre músicos, bailarines y la comunidad. 

· Espectáculo Apto para todo público.

Entradas

A la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.

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