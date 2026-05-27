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Mayra Bernal, medalla de plata en el Nacional de Taekwondo Olímpico

Publicado en mayo 27, 2026.

El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, recibió a la joven deportista Mayra Bernal, quien se consagró subcampeona (medalla de plata) en el Campeonato Nacional de Taekwondo (Danes) realizado el pasado 23 de mayo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires.

En la categoría juveniles hasta 55 kg, Mayra Bernal logró la medalla de plata tras disputar tres intensos combates, demostrando gran nivel técnico, fortaleza física y temple competitivo.

Este destacado desempeño, le permite ser incorporada al proceso de selección argentina con miras a los Juegos JADAR Juveniles 2027.

Mayra, oriunda de la localidad de Empedrado, compitió representando a la provincia de Corrientes y a su centro deportivo (COTE), dirigido por el entrenador Cesar Espinoza.

Durante el encuentro, el Secretario de Deportes Jorge Terrile felicitó afectuosamente a la deportista y a su entrenador por el logro obtenido, destacando el compromiso y el esfuerzo que realizan diariamente para poner en alto el nombre de la provincia de Corrientes.

“Estos resultados son el fruto del trabajo constante, la dedicación y el talento de nuestros deportistas”. “Por directivas del Gobernador Juan Pablo Valdés, y desde la Secretaría de Deportes, seguiremos acompañando a Mayra en este camino”, expresó Terrile.

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