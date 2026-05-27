La Justicia de Corrientes habilitará el acceso ciudadano virtual a audiencias del fuero penal

El Superior Tribunal de Justicia aprobó el proyecto “Acceso Ciudadano a Audiencias Judiciales”, una iniciativa que permitirá a la comunidad observar de manera virtual el desarrollo de audiencias públicas del nuevo sistema penal. La prueba piloto comenzará el 8 de junio de 2026 con audiencias a cargo de los jueces Josefina González Cabañas y Liz Ascona.

En una nueva medida orientada a fortalecer la transparencia institucional y acercar el servicio de justicia a la ciudadanía, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó mediante el Acuerdo N° 06/26 el proyecto “Acceso Ciudadano a Audiencias Judiciales”, que permitirá a cualquier ciudadano seguir de manera virtual determinadas audiencias públicas del fuero penal a través del sitio oficial del Poder Judicial.

La iniciativa busca promover la participación ciudadana, mejorar la comprensión pública del funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal y consolidar un Poder Judicial más abierto, accesible y moderno mediante el uso de herramientas tecnológicas ya disponibles.

Prueba piloto desde el 8 de junio

La implementación comenzará con una prueba piloto el próximo 8 de junio de 2026, con audiencias a cargo de los jueces Josefina González Cabañas y Liz Ascona, como primer paso de una puesta en marcha progresiva.

El acceso ciudadano se realizará mediante un enlace institucional de videoconferencia que estará disponible en la agenda pública de audiencias judiciales publicada en el portal oficial del Poder Judicial.

¿Qué audiencias podrán verse?

El proyecto establece que el acceso virtual estará habilitado únicamente para audiencias públicas, quedando expresamente excluidas aquellas vinculadas a:

-Casos de violencia de género;

-Causas con reserva;

-Delitos contra la integridad sexual;

-Procesos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Además, las partes intervinientes deberán participar de manera presencial, salvo autorización expresa del juez o jueza a cargo para una modalidad virtual.

¿Cómo funcionará el acceso?

Los ciudadanos podrán ingresar a las audiencias como observadores, bajo condiciones especialmente configuradas para garantizar el orden y el correcto desarrollo del acto judicial.

De esta manera:

-Ingresarán con cámara y micrófono deshabilitados;

-No podrán modificar esa configuración;

-Solo podrán visualizar la audiencia, sin intervenir ni interactuar.

La operatoria estará a cargo de la Oficina Judicial (OFIJU), que también llevará un registro estadístico de participación para evaluar el alcance de la iniciativa y planificar futuras etapas de apertura institucional.

Ese monitoreo contemplará únicamente la cantidad de ingresos y la fecha de cada audiencia, sin registrar información personal sensible de los asistentes.

Implementación por etapas

La apertura ciudadana se desarrollará de forma gradual en cuatro etapas:

Primera etapa: audiencias de Garantías (con definición previa de los tipos de audiencias habilitadas; inicialmente se excluirán las audiencias unilaterales).

Segunda etapa: audiencias de Revisión.

Tercera etapa: juicios, con acceso ciudadano limitado a:

-Alegatos de apertura;

-Alegatos de clausura;

-Lectura de sentencia.

Cuarta etapa: audiencias de Ejecución y del Superior Tribunal de Justicia, según definición posterior.

Con esta medida, el Poder Judicial de Corrientes avanza en una política de mayor apertura institucional, acercando el funcionamiento del sistema acusatorio a la comunidad y promoviendo una justicia más transparente y accesible.

Para más información se pueden visitar los siguientes enlaces:

https://www.juscorrientes.gov.ar/codigo-procesal-penal/agenda-codigo-procesal/agenda-publica

https://bright-recorder-9c9.notion.site/ebd//3652efc55bf8809890e2f7e4f8af01ea