La Muni en tu barrio inicia su recorrido de junio en el Santa Rita

El primer operativo del mes se realizará el próximo miércoles 3 de junio en la intersección de las calles Roberto Yedro y Calle 138. Además, estará acompañado por el programa Mascotas saludables y descacharrado.

El programa “La Muni en tu barrio” continuará los operativos durante el mes de junio para cumplir con el objetivo trazado por el intendente Claudio Polich, de acercar servicios y prestaciones gratuitas a los vecinos de la ciudad de Corrientes.

Las atenciones integrales iniciarán su cronograma mensual el próximo miércoles 3 de junio, de 8 a 13, en el barrio Santa Rita, en la intersección de las calles Roberto Yedro y Calle 138. Como es habitual, contempla los programas Mascotas Saludables y Descacharrado.

“Este programa es una manera de acercar varios servicios gratuitos a los vecinos y es poder brindarle soluciones a los distintos problemas a la gente que está más alejada del centro”, remarcó el intendente, Claudio Polich.

“La gente entiende que la Municipalidad y el Gobierno provincial están haciendo todo lo posible para acercar los servicios que sean necesarios; hay interacción entre los profesionales de la Municipalidad y los vecinos, lo que nos gratifica porque es la forma en que se va construyendo una sociedad mejor, más justa y tolerante”, sostuvo.

MÚLTIPLES SERVICIOS

En “La Muni en tu barrio”, los vecinos podrán acceder a prestaciones médicas, asesoramientos en materia de pensiones no contributivas, mediación, defensa del consumidor, niñez, diversidad y género, DNI, SUBE, Ñande Huerta, delegaciones municipales, comisiones vecinales, servicio de peluquería, garrafa social y también se suma el programa “La prevención la hacemos entre todos” del Ministerio de Seguridad y la Oficina de Empleo.

Como es habitual, el operativo será acompañado por el exitoso programa Mascotas Saludables, que promueve la tenencia responsable de animales domésticos, acercando control veterinario, desparasitación y colocación de vacunas antirrábicas, por orden de llegada.

Este último servicio debe requerirse con antelación al turnero web (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables), por contar con un cupo limitado por cada operativo.

MASCOTAS SALUDABLES

Ahora, el programa Mascotas Saludables refuerza su presencia en diferentes sectores de la ciudad.

En el caso de las esterilizaciones (castraciones), y únicamente para los servicios que se brindan los días lunes, la reserva de turnos debe realizarse con anterioridad en las delegaciones municipales de cada sector.

El cronograma de atención para junio es el siguiente:

• Comenzará el próximo lunes 1 de junio, de 8 a 12, en calle Las Heras 4450 del barrio Güemes.

• El 8 de junio estará en el barrio Pío X (avenida del IV Centenario 2613).

• El 22 de junio estará en el Alta Gracia (Los Comechingones y avenida Santa Catalina), para cerrar el mes en los barrios Madariaga y Celia (avenida Raúl Alfonsín 3801).

CRONOGRAMA LA MUNI EN TU BARRIO

• Miércoles 3: barrio Santa Rita – (Roberto Yedro y Calle 138).

• Miércoles 10: barrio San Antonio Este (Ex Vía y Loreto).

• Miércoles 17: barrio Itatí (en la cancha ubicada por Río Paraná y Pasaje Galarza).

MASCOTAS SALUDABLES

• Lunes 1: barrio Güemes (Las Heras 4450).

• Lunes 8: barrio Pío X (avenida del IV Centenario 2613).

• Lunes 22: barrio Alta Gracia (Los Comechingones y avenida Santa Catalina).

• Lunes 29: barrios Madariaga y Celia (avenida Raúl Alfonsín 3801)