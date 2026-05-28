El CD impulsa proyectos sobre seguridad vial, capacitación y prevención en Corrientes

por Corrientes al Día

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Corrientes avanzó este jueves con nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad vial, la capacitación del personal de tránsito y las políticas de prevención comunitaria. Además, durante la 12° sesión ordinaria se aprobaron resoluciones y declaraciones vinculadas a seguridad, ambiente y concientización social.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo legislativo, Marcos Amarilla, y tuvo como eje central el tratamiento de proyectos destinados a mejorar la convivencia urbana y reforzar las acciones preventivas en distintos ámbitos de la ciudad.

Entre los expedientes ingresados se destaca un proyecto de ordenanza que propone la implementación de un programa permanente de capacitación para agentes e inspectores de tránsito municipales. La iniciativa apunta a actualizar conocimientos sobre normativas viales y procedimientos vigentes, además de fortalecer el manejo de relaciones humanas y la interacción con vecinos en la vía pública.

Conductores designados y prevención vial

Otro de los proyectos que tomó estado parlamentario fue la creación del Programa Municipal de Conductores Designados, pensado para reforzar las políticas de prevención relacionadas con el consumo de alcohol al volante.

La propuesta contempla la conformación de un registro digital voluntario y prevé beneficios para quienes adhieran al sistema, buscando fomentar conductas responsables al momento de conducir.

Ambas iniciativas fueron giradas a las comisiones de Seguridad y Legislación para su análisis.

Pedido de videovigilancia y declaraciones de interés

Durante la jornada legislativa también se aprobó una resolución solicitando informes sobre la factibilidad de instalar un sistema de videovigilancia y monitoreo en las inmediaciones de la plaza Doctor Jonas Salk, ubicada en el barrio Nuestra Señora de la Asunción.

Asimismo, el Concejo declaró de interés la jornada nacional “Ni Una Menos” y las actividades previstas para el próximo 3 de junio, reafirmando el compromiso institucional con la prevención y concientización sobre la violencia de género.

En paralelo, los ediles declararon de interés el Día y Mes del Medio Ambiente, destacando la importancia de promover acciones de preservación ambiental y cuidado del entorno en la capital correntina.

En el cierre de la sesión, el presidente del HCD, Marcos Amarilla, invitó a los vecinos a participar de la reunión preparatoria para la segunda sesión itinerante del Concejo Deliberante.

El encuentro se realizará este viernes a las 10 en el CIC General Andresito del barrio Anahí, ubicado sobre calle Cristo Obrero 345, y permitirá a los habitantes de la zona plantear necesidades y propuestas de mejoras para sus barrios, de cara a la sesión itinerante prevista para el próximo 4 de junio.