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Corrientes al Día

Quejas en Corrientes por un avión publicitario con mensajes a alto volumen

Publicado en mayo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El vuelo de un avión publicitario sobre la ciudad de Corrientes desató una ola de reclamos y malestar entre vecinos capitalinos, quienes denunciaron las molestias ocasionadas por los mensajes emitidos a alto volumen, incluso en horarios de descanso y siesta.

Las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y comentarios expresando su enojo por el constante sobrevuelo de la aeronave y el fuerte sonido de los parlantes utilizados para difundir publicidad aérea en distintos barrios de la ciudad.

Según señalaron los vecinos, el ruido resulta especialmente invasivo durante las primeras horas de la tarde, afectando el descanso de familias, personas mayores, niños y trabajadores nocturnos. “No se puede dormir ni escuchar la televisión”, “pasa varias veces y es insoportable” y “la siesta debería respetarse” fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios correntinos en plataformas digitales.

El avión realiza recorridos sobre distintos sectores de la capital promocionando actividades y anuncios comerciales mediante altoparlantes instalados en la aeronave, una modalidad que genera controversia cada vez que se implementa en zonas urbanas densamente pobladas.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial respecto a posibles controles o regulaciones vinculadas a este tipo de publicidad aérea.

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