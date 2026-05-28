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Comienza el pago de sueldos a municipales capitalinos

Publicado en mayo 28, 2026.

El cronograma salarial correspondiente al mes de mayo, se extenderá hasta el miércoles 3 de junio.

Este viernes 29 de mayo se pagará a todos los trabajadores de Higiene Urbana, como también tendrán depositados los salarios en sus cuentas los agentes Neike bancarizados, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269.

El cronograma continuará el lunes 1 de junio y se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2. Siguiendo el martes 2 con los terminados en 3, 4, 5 y 6. 

Finalmente, el miércoles 3 concluirá con los agentes que tengan DNI finalizados en 7, 8 y 9.

En el caso de los Neike bancarizados, pero que aún no posean tarjetas de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes ubicado por av. Teniente Ibáñez 1826 siguiendo el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente.

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