Por el frío, recorren y asisten a personas en situación de calle en Corrientes

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Comuna capitalina lleva adelante recorridas nocturnas con entrega de comida caliente, abrigo y atención integral. Además, convoca a los vecinos a sumarse a la campaña solidaria con donaciones.

La Municipalidad de Corrientes se encuentra en plena campaña solidaria destinada a brindar asistencia y contención a personas en situación de calle durante la temporada invernal, en una tarea articulada entre distintas áreas comunales, organizaciones religiosas y vecinos de la capital.

La iniciativa es llevada adelante por la Secretaría de Desarrollo Humano, a cargo de Lucas Carballo, quien explicó que, “esta es una idea de nuestro intendente, Claudio Polich, que lo venimos trabajando hace aproximadamente dos meses en los clubes de abuelos localizados en diferentes barrios de la capital, donde entregamos lanas y agujas para que puedan hacer todo tipo de tejidos, como ser gorros de lana, bufandas y medias”.

Carballo remarcó que la llegada anticipada de las bajas temperaturas aceleró la puesta en marcha del operativo de asistencia. “El frío se nos anticipó podríamos decir, estamos teniendo días y noches muy frías en la ciudad en este otoño y por instrucciones de nuestro intendente Claudio Polich decidimos comenzar desde el viernes pasado con este acompañamiento y contención a las personas en situación de calle”, sostuvo.

En ese marco, indicó que el municipio viene realizando recorridas nocturnas por distintos sectores de la ciudad entregando alimentos calientes, ropa de abrigo y mantas. “Estamos distribuyendo comida caliente, también estamos distribuyendo ropas de abrigo, mantas y todo el material que se confeccionó con tejido en los diferentes clubes de abuelos de la ciudad”, detalló.

Las tareas de asistencia abarcan distintos puntos estratégicos de la capital. “Vamos a la bajada del puente al parque Mitre, pasando por el parque Cambá Cuá, las diferentes plazas de la ciudad en el microcentro y a partir de este miércoles vamos a recorrer diferentes barrios de la capital”, señaló.

Asimismo, explicó que la colaboración de los vecinos resulta fundamental para detectar situaciones de vulnerabilidad. “A través del 147, del Munibot (3794-341768) y las redes sociales muchos vecinos nos comentan acerca de personas en situación de calle en diferentes barrios de la ciudad”, indicó.

Según el relevamiento realizado por el área, “actualmente estamos acompañando a 60 personas en situación de calle de acuerdo al relevamiento que hicimos en los últimos días”, indicó Carballo.

TAREA CONJUNTA

El secretario también destacó el trabajo conjunto con el hogar “Cristo Roto”, ubicado en el barrio Pueblito Buenos Aires y dependiente del Arzobispado, donde están alojadas 12 personas. Además de la asistencia alimentaria y sanitaria, el municipio incorporará actividades recreativas destinadas a los residentes del hogar.

En este marco, valoró especialmente el compromiso de distintas organizaciones sociales y religiosas de la ciudad. “Quiero destacar también el trabajo de muchas iglesias de la ciudad de Corrientes. El grupo El Buen Samaritano viene trabajando como siempre, entregando también comida caliente de lunes a viernes en el microcentro, por lo que pedimos el acompañamiento de los vecinos a estos grupos religiosos que vienen haciendo un gran trabajo en tal sentido desde hace muchos años”.

En ese sentido, adelantó que el municipio reforzará la asistencia durante los fines de semana.

ABORDAJE SANITARIO

La campaña también contempla un fuerte abordaje sanitario junto a la Secretaría de Salud municipal. “Con el área sanitaria, a cargo de Rafael Corona, venimos trabajando conjuntamente. Ya se hizo un operativo de salud en Cristo Roto, donde se pudo relevar diferentes situaciones. A las personas que se les detectó alguna enfermedad se los derivó a los médicos y a los establecimientos de salud pertinentes”, explicó. Incluso, el municipio analiza ampliar los controles médicos.

Finalmente, Carballo destacó la respuesta solidaria de los vecinos correntinos desde el inicio de la campaña. “Quiero destacar la solidaridad y el compromiso del vecino que observamos en estos días, desde que comenzamos la campaña solidaria. Muchos se comunicaron con nosotros para poner su auto a disposición, uno de ellos donó el 25 de Mayo, quince docenas de pastelitos. La verdad que la solidaridad y el compromiso que tiene el argentino y el correntino es impresionante y nos llena de orgullo, es nuestro mayor baluarte”.

Por último, Carballo manifestó que las prendas donadas serán clasificadas de acuerdo con las necesidades relevadas por el municipio.

CONTACTOS

Quienes deseen colaborar con donaciones pueden acercarse a:

CIC San Ignacio, en Juan Pablo II y Mancini.

CIC Papa Francisco, en Belisario Roldán y Alta Gracia.

CIC Gral. Andresito, en Cristo Obrero 345.

CIC Ciudades Correntinas, en Turín y Tupac Amaru.

Secretaría de Desarrollo Humano, en 25 de Mayo 730.

Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales, en Catamarca 771.

Paseo de compras Zona Norte-San Gerónimo: Av Laprida y Raúl Alfonsín.



Además, para más información pueden comunicarse al 147, al Munibot (3794-341768) o a través de las redes oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.