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Avanza el juicio por presunta estafa contra un acusado extraditado desde Italia

Publicado en mayo 28, 2026.

El debate oral se desarrolla ante el juez unipersonal Julio Ángel Duarte. El imputado había sido declarado rebelde en 2025 y arribó a Goya el pasado 16 de mayo tras concretarse el proceso de extradición. Hoy inician los alegatos con la declaración del imputado.

En el marco del Legajo de Juicio N° 10585/4 – LIF 27632/22, comenzó el debate oral en una causa en la que se investiga un presunto hecho de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, atribuido a Bernardo Jesús Fernández en carácter de autor.

La audiencia inició con la presentación de las partes y los alegatos de apertura a cargo del fiscal Guillermo Barry, el querellante Jorge Rivolta y el defensor oficial Fernando Buffil. También estuvo presente el imputado Bernardo Jesús Fernández.

Durante la primera jornada declararon Sergio Daniel Quinteros, identificado como víctima y damnificado directo, además de Alberto David Vivas y Emiliano Vivas, quienes actuaron como intermediarios en la operación comercial investigada y viajaron desde la ciudad de Córdoba para prestar testimonio. También brindó declaración el ganadero Marcos Lipovetzky. Todos los testigos fueron ofrecidos por la fiscalía y la querella.

Extradición desde Italia

Una de las particularidades del proceso es que Fernández había sido declarado rebelde antes del inicio del debate previsto para mayo de 2025, luego de haberse trasladado a Italia.

De acuerdo con lo informado en el juicio, el imputado impulsó distintas presentaciones judiciales y cambió de representación legal en varias oportunidades con el objetivo de frenar el proceso de extradición, aunque todos los planteos fueron rechazados. Incluso recusó al juez de juicio, doctor Julio Ángel Duarte, quien interviene como juez unipersonal en el debate.

Finalmente, Fernández fue extraditado y llegó a la ciudad de Goya el sábado 16 de mayo de 2026, lo que permitió avanzar con el inicio del juicio oral.

La acusación

Según la acusación expuesta en el debate oral, los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2021, cuando Bernardo Jesús Fernández, actuando como comisionista, habría acordado con Sergio Daniel Quinteros —director de la firma “El Chañar Guadalupe S.A.”— la venta de una jaula doble de terneros de invernada.

La operación comercial se habría realizado con la intermediación de Alberto y Emiliano Vivas, comisionistas de confianza de Quinteros. De acuerdo a la imputación, ambas partes pactaron un pago de 4.300.000 pesos, monto que fue transferido el 13 de diciembre de 2021 desde la cuenta bancaria de la empresa hacia una cuenta de Fernández en el Banco Galicia.

La acusación sostiene que Fernández habría enviado previamente un Documento Único de Tránsito (DUT) adulterado o inexistente para aparentar que la operación estaba encaminada y así lograr el pago acordado.

Sin embargo, siempre según la teoría del caso presentada por la fiscalía, los animales nunca fueron entregados. Posteriormente, el imputado habría manifestado que el dinero no había sido acreditado, pese a que ese mismo día realizó una transferencia desde su cuenta bancaria a otra cuenta propia en el Banco Nación.

Para la fiscalía, esta maniobra habría ocasionado un perjuicio económico a la víctima, consumándose así el engaño investigado en la causa.

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