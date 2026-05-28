Corrientes se suma al PRONADEM y refuerza la lucha contra el narcomenudeo

por Corrientes al Día

La provincia de Corrientes dio un nuevo paso en la lucha contra el narcomenudeo al adherirse oficialmente al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación. El acuerdo busca fortalecer la persecución del microtráfico mediante acciones coordinadas entre Nación y las provincias.

La firma del convenio se concretó en Buenos Aires durante la inauguración de la Mesa Interjurisdiccional del programa y estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, Juan José López Desimoni, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. En representación del Ministerio Público Fiscal provincial participó además la doctora Rita Pernizza, reafirmando el compromiso institucional de Corrientes frente a este delito.

Con esta adhesión, la provincia consolida una estrategia integral que combina legislación local, fortalecimiento institucional y articulación con organismos nacionales. En ese sentido, el convenio complementa la aplicación de la Ley Provincial N° 6725, normativa que habilita la desfederalización parcial de delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes y permite a la justicia correntina intervenir de manera más rápida y eficiente en causas relacionadas con el microtráfico.

A partir del acuerdo, Corrientes avanzará en la elaboración de planes estratégicos de persecución penal basados en evidencia, además de impulsar capacitaciones especializadas para operadores judiciales y reforzar los mecanismos de intercambio de información con organismos nacionales.

El convenio también contempla asistencia técnica, provisión de insumos y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer las investigaciones criminales vinculadas al narcomenudeo, una problemática que impacta directamente en los barrios y comunidades.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la iniciativa apunta a optimizar el funcionamiento de la justicia: mientras los tribunales provinciales concentran esfuerzos en combatir el narcomenudeo, la justicia federal podrá focalizarse en las estructuras del narcotráfico organizado.

Del encuentro participaron además representantes de las provincias de Neuquén, Chaco, Chubut y Catamarca, quienes intercambiaron experiencias sobre los desafíos de la desfederalización, las investigaciones territoriales y el combate al microtráfico.

La Mesa Interjurisdiccional del PRONADEM funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre las provincias y el Estado Nacional para evaluar políticas, compartir experiencias y fortalecer las estrategias de persecución penal del microtráfico de estupefacientes.