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Corrientes al Día

Diputados dio media sanción a leyes sobre impuestos, educación y patrimonio cultural

Publicado en mayo 28, 2026.

por Corrientes al Día

La Cámara de Diputados de Corrientes avanzó con la aprobación de importantes proyectos vinculados a materia tributaria, educativa, cultural y de salud pública. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la media sanción al Régimen de Mecenazgo Educativo, modificaciones al Convenio Multilateral Federal para evitar la superposición de impuestos y la declaración como Patrimonio Histórico Cultural del Teatro Vocacional Candilejas de Goya.

Uno de los proyectos centrales fue el enviado por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual se aprueban modificaciones al Convenio Multilateral Federal del 18 de agosto de 1977, herramienta que regula la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias.

La actualización incorpora cambios dispuestos por la Comisión Plenaria del organismo, orientados a mejorar la coordinación tributaria entre jurisdicciones, ampliar la cantidad de reuniones anuales y optimizar la integración institucional del sistema. Además, consolida mecanismos unificados para regímenes de retención, percepción y recaudación, junto con herramientas digitales como el Padrón Único Tributario.

El diputado Eduardo Hardoy, miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo del convenio es evitar la doble o múltiple imposición de tributos provinciales a contribuyentes que desarrollan actividades comerciales o industriales en distintas jurisdicciones del país.

Impulso al Mecenazgo Educativo

En la misma sesión, Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Mecenazgo Educativo, iniciativa impulsada por el diputado Mario Branz para fomentar la participación del sector privado en el fortalecimiento de las instituciones educativas de Corrientes.

La propuesta permitirá que personas humanas o jurídicas realicen aportes económicos o en especie destinados a infraestructura escolar, equipamiento, capacitación y mejora de la calidad educativa, recibiendo a cambio incentivos fiscales previstos por la normativa.

El texto establece que los recursos podrán utilizarse para obras de mantenimiento, adquisición de mobiliario, equipamiento informático, material didáctico y acciones de formación para integrantes de la comunidad educativa. Además, prevé una vigencia inicial de cinco años, renovable por decisión de la autoridad de aplicación.

Candilejas, patrimonio cultural de Corrientes

Otro de los proyectos aprobados fue la declaración como Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia del histórico “Teatro Vocacional Candilejas” de la ciudad de Goya, iniciativa presentada por el diputado Jesús Méndez Vernengo.

La emblemática institución cultural, fundada en 1949, cuenta con 76 años de trayectoria ininterrumpida y una fuerte inserción comunitaria. Desde el ámbito legislativo destacaron no solo su aporte artístico, sino también el trabajo social y comunitario que desarrolla junto a clubes, parroquias y distintas organizaciones de Goya.

El proyecto subraya además el reconocimiento previo otorgado por el Concejo Deliberante local y el respaldo del Instituto Nacional del Teatro, que considera a Candilejas como uno de los teatros vocacionales pioneros del país.

Reclamo por pagos adeudados en discapacidad

Durante la sesión también se aprobaron resoluciones dirigidas al Gobierno nacional para reclamar la regularización urgente de pagos adeudados a prestadores de servicios para personas con discapacidad de Corrientes, tanto en el marco del Programa Federal Incluir Salud como del PAMI.

Los legisladores solicitaron al Ministerio de Salud de la Nación, a la Secretaría Nacional de Discapacidad y al INSSJP-PAMI que adopten medidas administrativas y presupuestarias inmediatas para garantizar la continuidad de las prestaciones contempladas en las leyes nacionales vigentes.

Asimismo, se pidió asegurar el financiamiento de los servicios destinados a residentes del Hogar Cottolengo Don Orione de Itatí, incluidos en el Programa Federal Incluir Salud de la Unidad de Gestión Provincial de Corrientes.

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