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Corrientes

Corrientes al Día

Cayó en Corrientes un prófugo acusado de abuso sexual infantil

Publicado en mayo 28, 2026.

por Corrientes al Día

La Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad de Corrientes a un hombre de 38 años que era intensamente buscado por delitos de abuso sexual agravado y exhibiciones obscenas contra menores de edad. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en el marco de lineamientos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Corrientes, que logró localizar y capturar al sospechoso en el barrio 36 Viviendas de la capital correntina.

El acusado registraba un pedido de captura vigente por los delitos de “abuso sexual agravado por la situación de convivencia”, “abuso sexual con acceso carnal agravado contra un menor de edad” y “exhibiciones obscenas”.

De acuerdo a la investigación, el detenido convivía con un numeroso grupo familiar y sería padrastro de al menos una de las víctimas menores de edad.

Tras diversas tareas de inteligencia, seguimiento y recolección de información, los efectivos federales lograron identificar al sospechoso y concretar su detención sin incidentes.

El hombre quedó a disposición del Tribunal Oral Penal N°2 de Corrientes, a cargo del juez Ariel Héctor Azcona, con intervención de la secretaria María Belén Traffano Schiffo, quienes continuarán con las actuaciones judiciales correspondientes.

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