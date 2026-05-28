La Unidad recibe a destacadas referentes de la cultura alimentaria argentina

Durante dos jornadas, hoy jueves 28 y mañana viernes 29 de mayo, la Capital correntina será sede de un encuentro con múltiples actividades vinculadas a la gastronomía argentina, la identidad regional y la cultura alimentaria, con la participación de destacadas referentes: la periodista especializada María de Michelis y la ingeniera agrónoma Magda Choque Vilca. Las actividades tendrán como sede principal el Polo Gastronómico de La Unidad, ubicado en Avenida 3 de Abril 57.

Así, Corrientes será escenario de un importante encuentro vinculado a la gastronomía y la cultura alimentaria argentina con la llegada de dos reconocidas referentes nacionales: la periodista especializada María de Michelis y la ingeniera agrónoma Magda Choque Vilca.

La propuesta busca fortalecer el intercambio entre cocineros, productores, comunicadores y referentes culturales del NEA y el NOA, poniendo en valor las cocinas regionales, los productos locales y los saberes ligados al territorio. En este marco, La Unidad volverá a consolidarse como un espacio clave para el desarrollo gastronómico y cultural de la región.

El evento central y abierto al público se realizará este viernes 29 por la tarde en el local Alma Guaraní (ubicado dentro del complejo), donde a las 18 horas tendrá lugar una charla y mesa temática sobre las cocinas del NEA y el NOA.

El encuentro propone generar un espacio de reflexión e intercambio sobre identidad gastronómica, biodiversidad, territorio y cultura alimentaria, promoviendo el diálogo entre distintas regiones del país y destacando a la cocina como patrimonio vivo y herramienta de desarrollo local.

La presencia de María de Michelis aporta una mirada especializada sobre la comunicación gastronómica y el turismo cultural. Con más de dos décadas de trayectoria, trabajó en reconocidos medios gráficos y digitales, fue editora de la revista Elgourmet y actualmente dirige el suplemento “Sólo por Gusto”, publicado junto al diario Perfil.

Por su parte, Magda Choque Vilca es una de las principales referentes en investigación y revalorización de la biodiversidad andina. Su trabajo combina saberes ancestrales y conocimiento científico para impulsar una gastronomía con identidad, vinculada a las comunidades y al territorio. Además, es fundadora de la Escuela de Cocinas Regionales de Tumbaya, en Jujuy, considerada una experiencia pionera en Argentina y Latinoamérica.

Durante ambas jornadas también se desarrollarán encuentros institucionales y actividades privadas junto a referentes gastronómicos locales, fortaleciendo vínculos y promoviendo nuevas oportunidades para el crecimiento del sector gastronómico regional.