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Corrientes al Día

Alerta amarilla por tormentas en Corrientes

Publicado en mayo 28, 2026.

por Corrientes al Día

El cierre de la semana llegará con mal tiempo a Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia y advirtió sobre lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante la madrugada y la mañana del viernes.

Ante este panorama, la Municipalidad de Corrientes activó protocolos preventivos y reforzó las guardias operativas para atender eventuales contingencias derivadas del avance del frente de inestabilidad.

Según el último informe oficial del SMN, las primeras manifestaciones del fenómeno podrían comenzar durante la noche de este jueves con tormentas aisladas, aunque las condiciones más severas se esperan para las primeras horas del viernes.

La alerta alcanza a los departamentos Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar y Berón de Astrada, donde podrían registrarse tormentas localmente fuertes.

El organismo nacional indicó que las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que algunos sectores superen esos registros de manera puntual.

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y complicaciones momentáneas en actividades cotidianas.

Recomendaciones y prevención

Frente al alerta vigente, la Municipalidad capitalina difundió una serie de medidas preventivas y pidió a los vecinos extremar cuidados para evitar incidentes.

Entre las principales recomendaciones figuran no sacar residuos a la vía pública, retirar objetos que puedan obstruir desagües y evitar circular si no es necesario.

También aconsejaron suspender actividades al aire libre, asegurar elementos en balcones y patios y mantenerse alejados de puertas y ventanas durante el temporal.

En caso de ingreso de agua en las viviendas, se recomendó desconectar electrodomésticos y cortar preventivamente el suministro eléctrico.

Asimismo, quienes sean sorprendidos por la tormenta en la vía pública deberán buscar refugio en lugares seguros, evitando permanecer cerca de árboles, postes de luz, playas o piletas.

Para emergencias o solicitudes de asistencia, el Municipio recordó que continúan habilitados los canales habituales de atención vecinal, entre ellos la línea gratuita 147 y el sistema de WhatsApp oficial.

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