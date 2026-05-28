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Meta lanzará planes pagos para WhatsApp, Instagram y Facebook

Publicado en mayo 28, 2026.

por Corrientes al Día

Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, anunció un fuerte cambio en su estrategia comercial con el lanzamiento de planes de suscripción pagos para sus principales plataformas. La empresa busca monetizar nuevas herramientas orientadas a usuarios, creadores de contenido y empresas, especialmente vinculadas a inteligencia artificial y personalización avanzada.

La novedad fue confirmada por la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, a través de un video difundido en Instagram, donde detalló que los nuevos servicios llevarán la denominación “Plus” y ofrecerán funciones exclusivas mediante una tarifa mensual.

Según informó la empresa, los valores iniciales serán:

  • Instagram Plus: 3,99 dólares mensuales
  • Facebook Plus: 3,99 dólares mensuales
  • WhatsApp Plus: 2,99 dólares por mes

Además, Meta presentó una nueva línea premium enfocada en inteligencia artificial denominada “Meta One”.

En ese segmento habrá dos categorías:

  • Meta One Plus: 7,99 dólares mensuales
  • Meta One Premium: 19,99 dólares mensuales, pensado para empresas y creadores avanzados

Con estos precios, Meta busca competir con modelos similares ya implementados por plataformas como X (ex Twitter) y Snapchat.

Qué funciones agregarán

Los nuevos servicios incluirán herramientas avanzadas de personalización, funciones orientadas a mejorar la presencia digital de marcas y creadores, además de automatizaciones y opciones de protección de identidad digital.

En el caso de Meta AI, las suscripciones permitirán acceder a una mayor capacidad de procesamiento, respuestas más complejas y espacio adicional para proyectos empresariales y tareas avanzadas vinculadas a inteligencia artificial.

También se anticiparon mejoras en productividad, administración de contenidos y experiencias más personalizadas dentro de las aplicaciones.

Meta aclaró que el despliegue inicial será limitado y que Argentina no forma parte de la primera etapa de implementación.

Las funciones de inteligencia artificial comenzarán a probarse en Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que las herramientas para empresas y creadores estarán disponibles inicialmente en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladés.

Qué pasará con las versiones gratuitas

Desde la compañía remarcaron que las funciones esenciales de WhatsApp, Instagram y Facebook continuarán siendo gratuitas para la mayoría de los usuarios.

Según explicó Meta, el objetivo es sumar experiencias premium opcionales sin afectar el uso cotidiano de las plataformas tradicionales.

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