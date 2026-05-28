Se realizarán operativos oftalmológicos en 22 localidades del Interior

A través del programa “Ver para Ser Libres”, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación llevarán a cabo atenciones oftalmológicas, elaboración y entrega de anteojos para niños de 6 a 16 años en 22 localidades. El mismo iniciará su segunda etapa este lunes 1 de junio.

Con el objetivo de mejorar la calidad visual de niños y adolescentes, el Gobierno Provincial y Nación llevarán adelante el programa “Ver para Ser Libres” que se instrumentarán en más de 20 localidades del interior con una agenda que comprende una intensa actividad durante nueve días. Las actividades cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud y la Universidad Nacional del Nordeste, el programa apunta a mejorar y cuidar la salud visual de la población.

La metodología de trabajo según explicaron desde las jurisdicciones, consiste en hacer un relevamiento previo (triage) que clasificará a quienes están en condiciones de realizarse el examen oftalmológico. Seguidamente se concretará la atención médica correspondiente para continuar con la elaboración de los anteojos, los beneficiarios eligen el marco de las opciones disponibles y al final reciben sin costo el beneficio durante la jornada.

Las atenciones se realizarán de manera general en el horario de 9 a 15 horas. No obstante, en algunas localidades el operativo podrá desarrollarse en horarios especiales, los cuales serán informados oportunamente por los canales oficiales correspondientes.

CRONOGRAMA 2026

ETAPA 1

Lunes 01 de junio: Pueblo Libertador, Colonia Libertad y Cazadores Correntinos.

Martes 02 de junio: San Isidro, Mariano I. Loza y Felipe Yofre.

Miércoles 03 de junio: Malvinas y Carlos Pellegrini.

Jueves 04 de junio: Cecilio Echevarría y Garabí.

Viernes 05 de junio: Gobernador Martínez y Villa Olivari.

ETAPA 2