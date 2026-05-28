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Jairo llega al Teatro Vera junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes

Publicado en mayo 28, 2026.

Jairo, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, volverá a Corrientes para presentarse el próximo sábado 30 de mayo, a las 21, en el Teatro Oficial Juan de Vera, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes.

Luego del exitoso lanzamiento de “50 años de Música”, el álbum conmemorativo con el que colmó las salas más importantes del país y en el que actualizó las canciones más significativas de su repertorio junto a grandes artistas de distintas generaciones —mientras da los últimos retoques al Volumen II, próximo a editarse—, Jairo regresa renovado. En esta oportunidad, junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dependiente del Instituto de Cultura, brindará un espectáculo que promete emocionar al público, y se titula “Jairo Sinfónico”.

El camino de Jairo retrata parte de nuestra propia historia. Su música forma parte de la banda sonora de varias generaciones y continúa renovándose para acompañar a una de las voces más queridas del país. En estos nuevos conciertos, el artista vuelve no sólo a su repertorio clásico —ya instalado en la memoria colectiva—, sino también a su permanente necesidad de compartir nuevas canciones y seguir renovando su camino de trovador incansable.

La gira tendrá como invitado especial a Fran Posse, su nieto e hijo de Yaco González. Junto al joven músico, Jairo logra tender puentes entre generaciones a través del canto y la música de autor. Abuelo, hijo y nieto compartirán escenario junto a su banda de siempre para ofrecer un concierto único y entrañable.

Será un encuentro donde la voz, la poesía y la potencia de una orquesta en vivo se unirán en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

  • Espectáculo apto para todo público.

Entradas

Las entradas se encuentran a la venta en weepas.ar y en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21.

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