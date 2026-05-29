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Corrientes al Día

Buscan a un octogenario que no volvió a su casa en Corrientes

Publicado en mayo 29, 2026.

por Corrientes al Día

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Carlos Ojeda, un hombre de 80 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio en la capital correntina y no regresó.

La búsqueda es llevada adelante por efectivos de la Comisaría Decimocuarta Urbana, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno, luego de la denuncia radicada por un familiar de apellido Ojeda.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, al momento de salir de su vivienda, Carlos Ojeda vestía una campera color marrón, pantalón de vestir gris y zapatos negros.

Mientras continúan las tareas de rastrillaje y averiguaciones para localizarlo, la fuerza provincial pidió la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía para ampliar la difusión de su búsqueda.

Cualquier persona que cuente con datos certeros que puedan contribuir a encontrar a Carlos Ojeda puede comunicarse con la Comisaría 14ª Urbana al teléfono 3794-501468, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar a las líneas gratuitas de emergencias 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

Desde la Policía remarcaron la importancia de compartir la información para agilizar la localización del hombre y lograr su regreso junto a su familia.

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