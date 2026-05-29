Impactante choque de un camión recolector en Corrientes

por Corrientes al Día

Un impresionante siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este viernes en la capital correntina, cuando un camión recolector de residuos de la empresa Lusa perdió el control y terminó chocando violentamente contra una columna de alumbrado público sobre avenida Independencia.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana en la intersección con avenida Chacabuco donde, por causas que se investigan, el pesado vehículo que circulaba por la banda central norte se desvió de su trayectoria y se estrelló de frente contra el poste, quedando prácticamente incrustado en la estructura de hormigón.

Según las primeras declaraciones brindadas por el conductor a las autoridades, el siniestro se habría producido a raíz de una falla mecánica. El trabajador manifestó que el sistema de frenos se bloqueó repentinamente y que, al mismo tiempo, perdió el control de la dirección del camión, lo que hizo imposible evitar el impacto.

La violencia de la colisión quedó reflejada en los severos daños que sufrió la unidad. El sector delantero y gran parte de la carrocería quedaron destruidos, evidenciando la magnitud del choque.

Sin embargo, quienes trabajaron en el lugar coincidieron en que el poste de alumbrado resultó determinante para evitar consecuencias mucho más graves. La estructura actuó como una barrera que frenó la marcha del camión fuera de control e impidió que cruzara hacia los carriles contrarios de la avenida.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, el chofer logró salir por sus propios medios de la cabina. Minutos después fue asistido por personal sanitario de la Unidad 107 y trasladado preventivamente al Hospital Escuela.

Fuentes médicas informaron que el trabajador sufrió únicamente una herida cortante en una de sus orejas y se encuentra fuera de peligro.

Personal policial y equipos técnicos trabajaron durante varias horas en el lugar para asegurar la zona, realizar las pericias correspondientes y coordinar las tareas de remoción del vehículo siniestrado.