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Corrientes al Día

Tras la intensa lluvia, la Municipalidad intensificó operativos de limpieza en Capital

Publicado en mayo 29, 2026.

por Corrientes al Día

Luego de las fuertes precipitaciones registradas durante la mañana de este viernes en la capital correntina, cuadrillas de la Municipalidad intensificaron las tareas de limpieza y mantenimiento en distintos barrios para garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

Según informaron desde el Municipio, en apenas una hora y media cayeron más de 42 milímetros de lluvia, acompañados por una intensa actividad eléctrica, lo que obligó a activar operativos de monitoreo y asistencia en diferentes sectores de la ciudad.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruiz, destacó el trabajo realizado por el personal municipal desde el inicio del fenómeno meteorológico y aseguró que, pese al volumen de agua acumulado en un corto período, “la ciudad se encuentra normalizada”.

Las tareas se concentraron principalmente en la limpieza de sumideros y desagües pluviales, donde se retiraron residuos y elementos que dificultaban el drenaje natural del agua. Los trabajos fueron ejecutados por equipos de las secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos, que recorrieron distintos puntos estratégicos de la capital.

Desde el Municipio reiteraron la importancia de la colaboración vecinal para evitar inconvenientes durante episodios de lluvias intensas. En ese sentido, solicitaron no sacar residuos mientras persistan las precipitaciones, ya que la basura puede obstruir los sumideros y provocar acumulación de agua en calles y avenidas.

Asimismo, recomendaron circular con extrema precaución, especialmente en zonas donde aún puedan registrarse calzadas resbaladizas o reducción de la visibilidad.

Corrientes sigue bajo alerta amarilla

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Corrientes permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes durante gran parte de este viernes.

Sin embargo, las previsiones indican una mejora progresiva de las condiciones climáticas hacia la noche, sin probabilidades significativas de lluvias para el fin de semana.

Ante cualquier situación de emergencia, la Municipalidad recordó que continúa habilitada la línea gratuita 147 para recibir reclamos, consultas y solicitudes de asistencia.

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