Arcos Dorados fue reconocida por Great Place to Work como la empresa #1 en Argentina que más cuida a sus colaboradores

La compañía obtuvo el primer puesto del ranking “Empresas que Cuidan” 2026 por segunda vez, consolidando su compromiso con el bienestar, el desarrollo y la experiencia de sus equipos

Arcos Dorados, la franquicia independiente más grande de McDonald’s en el mundo y quien opera la marca en Argentina hace 40 años, fue reconocida por Great Place to Work® en el puesto #1 del ranking “Empresas que Cuidan” 2026, una distinción que destaca a las organizaciones que impulsan prácticas orientadas al bienestar integral, la escucha activa y el desarrollo de sus colaboradores.

En Argentina, Arcos Dorados cuenta con más de 16.000 colaboradores, en su mayoría jóvenes que atraviesan su primera experiencia laboral formal, lo que la posiciona como una de las principales puertas de entrada al mundo del trabajo para las nuevas generaciones. En ese camino, la compañía impulsa una propuesta integral que combina formación, desarrollo e inclusión a través de iniciativas como MCampus, su plataforma de capacitación abierta y gratuita que busca acercar herramientas para potenciar la empleabilidad; Empleo con Apoyo, orientado a promover oportunidades laborales para personas con discapacidad; y Becamos tu Pasión, el programa que acompaña los proyectos personales y educativos de sus colaboradores. Estas acciones forman parte de una cultura organizacional que pone el foco en el crecimiento y el acompañamiento de las personas en cada etapa de su recorrido laboral.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja el compromiso y el trabajo cotidiano que hacemos todos los días en la compañía. En Arcos Dorados creemos que cuidar a nuestros colaboradores no solo impacta en su experiencia laboral, sino también en las oportunidades y el futuro que pueden construir tanto dentro como fuera de nuestros restaurantes”, señaló Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.

El ranking “Empresas que Cuidan”, elaborado por Great Place to Work®, reconoce a las compañías que se destacan por poner a las personas en el centro de su gestión y por desarrollar políticas que impactan positivamente en la experiencia de sus equipos.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com