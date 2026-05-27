Este jueves 28 de mayo, McDonald’s se suma a una nueva edición del Día de la Hamburguesa con una propuesta especial para todos sus fans: durante 24 horas, quienes compren a través de la App oficial podrán acceder a un 2×1 en McCombos Medianos seleccionados.

La promoción estará disponible durante todo el día, desde las 00:00 hasta las 23:59, y será válida exclusivamente a través de la App de McDonald’s Argentina, mediante cupón y la modalidad Pedí y Retirá.

Con esta acción, la marca invita a sus clientes a celebrar una de las fechas más esperadas por los fanáticos de las hamburguesas, combinando sus productos más elegidos con beneficios exclusivos en su ecosistema digital.

¿Cómo funciona?

Ingresá a la App de McDonald’s, disponible para iOS y Android. Seleccioná el cupón del Día de la Hamburguesa. Elegí uno de los McCombos Medianos incluidos en la promoción. Realizá tu pedido a través de la App. Retiralo en el restaurante seleccionado y disfrutá tu 2×1.

El beneficio aplica únicamente en McCombos Medianos seleccionados y no permite agrandar el combo. Cada usuario podrá canjear hasta 5 cupones por ítem y podrá acumular distintos 2×1 dentro de la promoción.

Además, durante la jornada habrá propuestas especiales en McDelivery y en distintas plataformas de delivery, para que más personas puedan sumarse a la celebración desde donde estén.

El Día de la Hamburguesa es una fecha icónica para McDonald’s y una oportunidad para agradecer a sus clientes con una propuesta pensada para disfrutar, compartir y celebrar el sabor de una de las comidas más elegidas en todo el mundo.