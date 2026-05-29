Corrientes anunció un aumento salarial del 10% para estatales provinciales

por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes confirmó este viernes un nuevo incremento salarial del 10% para los trabajadores de la administración pública provincial, una medida que alcanzará a empleados activos, jubilados y pensionados, y que comenzará a abonarse con los haberes de junio. La decisión, dispuesta por el gobernador Juan Pablo Valdés, también impactará en el cálculo del medio aguinaldo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, durante una conferencia de prensa en el Salón General José de San Martín de la cartera económica provincial.

Con esta actualización, el Ejecutivo provincial destacó que todos los cargos testigo de la administración pública correntina, considerando sueldo inicial, sin antigüedad y beneficios sociales, superarán el millón de pesos mensuales, en un contexto marcado por la desaceleración de los recursos coparticipables y la presión inflacionaria.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una política destinada a sostener el poder de compra de los salarios estatales. El aumento se suma al incremento del 50% en las asignaciones familiares abonado durante mayo y representará una inversión total de aproximadamente 120.000 millones de pesos para las arcas provinciales.

Según explicaron, la decisión se tomó pese a la caída estimada en unos 40.000 millones de pesos de los ingresos por coparticipación registrados durante el primer cuatrimestre del año.

Cómo impactará en cada sector

Administración General, Vialidad y Excombatientes

Los trabajadores de estos sectores recibirán:

Incremento del 10% en la asignación de clase para todas las categorías.

Suma de $75.000 netos al concepto 134, de carácter remunerativo.

Policía y Servicio Penitenciario

Para el sector Seguridad, que incluye a efectivos policiales y penitenciarios, se dispuso:

Aumento del 10% en el Valor Punto.

Incremento del 10% en el mínimo garantizado.

Actualización de los códigos 180 y 601.

Salud

Los agentes sanitarios percibirán:

Incremento del 10% en las guardias médicas.

Aumento del 10% para residentes provinciales y nacionales.

Mejora del 10% en las Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería.

Alcance de la medida a beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Docentes

En el sector educativo se resolvió:

Incremento del 10% en el salario básico.

Suma de $75.000 netos al código 632, de carácter remunerativo, hasta dos cargos.

Elevación de este beneficio hasta los $546.660.

La actualización anunciada este viernes representa el segundo incremento salarial otorgado por la Provincia en 2026. Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es evitar que los salarios pierdan capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y mantener los ingresos de los trabajadores estatales por encima de los parámetros de referencia de la región.

Esta recomposición salarial es de alcance general para todo el sector público provincial, incluyendo tanto a trabajadores en actividad como a jubilados y pensionados del sistema previsional correntino.