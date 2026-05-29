Incendio en un colectivo de la línea 104 generó caos en pleno centro de Corrientes

por Corrientes al Día

En el microcentro de la capital correntina un colectivo de la línea 104 sufrió un principio de incendio mientras circulaba por una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

El incidente se registró poco después de las 7 de la mañana en la intersección de Carlos Pellegrini y La Rioja. Según informaron fuentes oficiales, el conductor de la unidad advirtió una falla en el sector del motor mientras esperaba la habilitación del semáforo. Instantes después comenzó a salir humo desde la parte trasera del vehículo.

Al detectar el desperfecto, detuvo inmediatamente la marcha, apagó el motor y alertó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos Voluntarios y personal de la Policía de Corrientes, quienes desplegaron un operativo preventivo para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Daniel Bertorello, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, explicó que al arribar al lugar procedieron a desactivar la batería del colectivo y sofocar el foco ígneo. Además, precisó que los daños materiales fueron limitados y que no se registraron personas lesionadas.

Si bien las causas serán determinadas con mayor precisión, las primeras evaluaciones indican que el incendio se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la unidad.

El procedimiento obligó a cortar momentáneamente la circulación sobre una de las arterias más concurridas del centro capitalino. Como consecuencia, el tránsito fue desviado por calle 9 de Julio, generando demoras y complicaciones adicionales para automovilistas y usuarios del transporte público en una jornada afectada por las condiciones climáticas adversas.