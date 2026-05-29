Ruta 12: una camioneta volcó cerca de Itatí y dos personas resultaron heridas

por Corrientes al Día

Las intensas lluvias que afectan a gran parte de Corrientes volvieron a dejar consecuencias. Este viernes por la mañana, una camioneta perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje Yacarey, en jurisdicción de Itatí.

El siniestro movilizó a distintas fuerzas de emergencia que debieron trabajar bajo condiciones climáticas adversas para asistir a los ocupantes del vehículo.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el conductor sufrió lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la mujer que viajaba como acompañante resultó con heridas de mayor consideración, por lo que fue derivada a un centro de salud de la ciudad de Corrientes para una atención más compleja.

Tras el alerta, se desplegó un amplio operativo de asistencia en el lugar del accidente. Participaron Bomberos Voluntarios de Itatí, efectivos de la Policía de Corrientes, personal de Gendarmería Nacional y profesionales del Hospital local, quienes trabajaron de manera coordinada para rescatar y asistir a las víctimas.

Los equipos de emergencia brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente coordinaron el traslado de los heridos.

Si bien las circunstancias del hecho son materia de investigación, las condiciones meteorológicas reinantes podrían haber influido en la pérdida de control del vehículo.

El tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo siniestrado.