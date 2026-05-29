Corrientes alista velada internacional de boxeo por el título Cono Sur AMB

Con auspicio de la Municipalidad de Corrientes, el próximo 6 de junio se realizará una gran noche en el Gigante Box. Francisco “Toto” Gopar enfrentará a Pablo Gómez por el cinturón Cono Sur AMB vacante de los Supergallos.

La Municipalidad de Corrientes acompañó la presentación oficial de la velada boxística internacional que tendrá lugar el próximo 6 de junio en el estadio Gigante Box, ubicado sobre Felipe Cabral 2250, donde el correntino Francisco “Toto” Gopar buscará quedarse con el título Cono Sur vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría Supergallos.

La conferencia de prensa se desarrolló en la sede de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes y contó con la presencia del titular del área, José Sand; el boxeador Francisco Gopar; el organizador y mánager Guillermo Gopar; el presidente de la Federación Correntina de Boxeo, Cristian Martínez; además del equipo de trabajo que acompaña al representante local.

La jornada deportiva del sábado 6 de junio comenzará a las 18 con exhibiciones de escuelas de combate destinadas a jóvenes que aún no cuentan con licencia competitiva. Más tarde se desarrollarán cinco peleas amateurs y, como cierre de la noche, llegará el combate principal entre Francisco Gopar y el bonaerense Pablo Gómez, experimentado púgil que fue campeón argentino en dos oportunidades, campeón latino y sudamericano.

Desde la Municipalidad destacaron el valor deportivo y turístico de este tipo de eventos que posicionan a Corrientes en el calendario nacional de competencias y fortalecen el movimiento económico vinculado al turismo, la gastronomía y la actividad comercial.

APOYO MUNICIPAL

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, señaló que desde el primer momento la Municipalidad acompañó la iniciativa impulsada por los organizadores y remarcó la expectativa generada alrededor de una velada de carácter internacional.

El funcionario sostuvo que el respaldo al deporte forma parte de una política sostenida tanto por el Gobierno provincial como por la gestión del intendente Claudio Polich, “apoyando a sus deportistas” y brindando espacio a distintas disciplinas. En ese sentido, afirmó que este tipo de eventos permiten además incentivar a jóvenes que buscan profesionalizarse dentro del boxeo.

Sand destacó que la ciudad viene siendo sede de competencias de alcance nacional y consideró que eso genera un importante movimiento turístico y económico. En ese marco, remarcó que quienes llegan a Corrientes pueden disfrutar de “los escenarios naturales”, la gastronomía local y “la movida nocturna”, además del trato característico de los correntinos.

También valoró el momento deportivo que atraviesa Francisco Gopar y aseguró que el boxeador local llega “con mucho entusiasmo” y con la posibilidad de disputar un combate trascendental “en el gimnasio donde todos los días está trabajando fuerte”.

Finalmente, invitó a vecinos y amantes del boxeo a acompañar la velada del 6 de junio para respaldar al representante correntino en “la noche soñada” que tanto esperaba.

GRAN EXPECTATIVA

Por su parte, Guillermo Gopar, organizador de la velada y padre del púgil correntino, explicó que la preparación del evento avanza “muy bien” y destacó que el Gigante Box ya cuenta con toda la estructura necesaria para este tipo de espectáculos.

Detalló que las primeras actividades estarán destinadas a chicos que aún no tienen licencia, quienes podrán realizar exhibiciones sin fallo ni fiscalización para vivir la experiencia de subir al ring frente al público. Según indicó, ese espacio sirve además para detectar futuros talentos que luego podrán continuar su carrera dentro del boxeo amateur y profesional.

Aimismo, confirmó que desde las 20 se desarrollará el pesaje oficial de las peleas amateurs y que habrá cinco combates, uno de ellos con un título Ambapa en juego, correspondiente a una liga nacional que continúa creciendo dentro del país.

En relación con la pelea principal, resaltó la trayectoria de Pablo Gómez. Para el organizador, enfrentar a un boxeador de esa experiencia “le da jerarquía al título”.

SUEÑO CORRENTINO

En tanto, Francisco “Toto” Gopar expresó su emoción por disputar nuevamente una pelea internacional y aseguró que llega al combate con tranquilidad gracias al trabajo realizado junto a su equipo.

El boxeador correntino consideró que la velada representa un acontecimiento importante para el deporte local y sostuvo que, más allá de esta oportunidad personal, el crecimiento del boxeo en la provincia permitirá que otros jóvenes también puedan pelear por títulos importantes en el futuro.