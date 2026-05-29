Fin de semana con eventos al aire libre, deporte y música en Corrientes

Desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo, vecinos y turistas podrán participar de una amplia agenda de propuestas gratuitas organizadas en distintos puntos de la ciudad. Habrá actividades deportivas, recreativas, culturales y turísticas, además de ferias, maratones, ciclismo barrial, intercambio de figuritas y una nueva edición de la tradicional Peña de la Ciudad.



La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich, reunirá eventos deportivos, recreativos, culturales y turísticos en distintos barrios y espacios públicos de la capital.



Con una agenda variada y gratuita, el municipio continúa promoviendo el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro, integración y vida saludable, fortaleciendo además el turismo, la cultura local y las actividades al aire libre.

Las propuestas comenzarán el viernes 29 de mayo con las habituales clases gratuitas de gimnasia funcional en distintos sectores de la ciudad. Las actividades se desarrollarán de 9 a 11 en avenida Costanera Juan Pablo II y Lavalle, plaza Mercosur del barrio 17 de Agosto, plaza Semhan del barrio Independencia y playa Molina Punta.



Durante esa misma jornada continuará la tradicional Feria de Artesanos en plaza Cabral, de 9 a 21, mientras que el sábado y domingo se trasladará a la Costanera, en avenida Juan Pablo II y Necochea, también de 10 a 21.



Además, el viernes por la tarde se llevará adelante una Jornada Patria e Integración Comunitaria en el DTC del barrio Independencia, de 15.30 a 18. La propuesta incluirá actividades deportivas, recreativas y culturales con temática patria, fomentando la participación vecinal y el encuentro comunitario.



DEPORTE, TURISMO Y VIDA SALUDABLE

El sábado 30 de mayo la agenda comenzará desde las 9 con el Encuentro Anual de Hockey Infantil en el Aranduroga Rugby Club, evento que reunirá a numerosos equipos y familias en una jornada deportiva y recreativa.

Desde las 10 se realizará la Maratón CUCAICOR por el Día Nacional de la Donación de Órganos, con punto de partida en avenida Costanera y Lavalle. La actividad busca promover la concientización sobre la importancia de la donación de órganos y hábitos saludables. Los interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose a: bit.ly/maratonCUCAICOR



Desde las 16, se disputará la segunda fecha del Ciclismo Barrial en plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca. La propuesta es participativa y abierta a vecinos con cualquier tipo de bicicleta. Las inscripciones están disponibles en: bit.ly/circuitodeciclismobarrial



A la misma hora, la playa Molina Punta volverá a ser escenario de actividades gratuitas de fútbol y vóley para todas las edades.



Como parte de la propuesta turística municipal, desde las 17 se desarrollará el circuito guiado “Descubrí Corrientes”, con salida desde el Parque Mitre. El recorrido permitirá conocer distintos atractivos históricos, culturales y patrimoniales de la ciudad.



El punto de encuentro será la entrada principal del Parque Mitre: Av. Juan Torres de Vera y Aragón, intersección con la Av. Gobernador Pujol y la calle Santa Fe. Inscripciones disponibles en: bit.ly/descubrictes

FIGURITAS, ZUMBA Y PEÑA OFICIAL

Desde las 16, en playa Molina Punta habrá fútbol y vóley, mientras que en playa Arazaty se realizarán clases abiertas de zumba y ritmos. Además, en Arazaty II se desarrollarán actividades de tejo para todas las edades y en Arazaty I habrá encuentros de fútbol waliki.



Por otra parte, de 16 a 18.30, la plaza Mercosur será sede de una nueva edición del Intercambio de Figuritas del Mundial, una actividad destinada a fanáticos del fútbol que incluirá sorteos y sorpresas gratuitas. Los organizadores invitan a los asistentes a participar con la camiseta argentina.



PEÑA DE LA CIUDAD

Uno de los eventos centrales del fin de semana será una nueva edición de la tradicional Peña de la Ciudad, que se realizará el domingo 31 de mayo desde las 17 en la plaza de la Tradición (avenida Alfonsín y Laprida).



La propuesta contará con acceso libre y gratuito e incluirá espectáculos de música en vivo, danza y todo el repertorio tradicional correntino, consolidándose como uno de los encuentros culturales más convocantes de la ciudad.



Participarán: el ballet 7 Corrientes, Los del Paraná, Ciro Bernachea y su conjunto, Emanuel Estigarribia y sus reyes, Eric y Alex, la Dupla Chamamecera, Los ahijados de los chaqueche y Sergio Vera.



Además, el evento podrá seguirse en vivo a través de YouTube en el canal oficial de la Municipalidad de Corrientes: @municipalidaddecorrientess.



Con esta amplia programación, la Municipalidad de Corrientes reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades gratuitas, inclusivas y abiertas a toda la comunidad, fortaleciendo el deporte, la cultura, el turismo y los espacios de encuentro para las familias correntinas.