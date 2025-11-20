La Provincia licitó la explotación y gestión de tres espacios de “La Unidad”

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizaron las licitaciones públicas de aperturas de sobres con ofertas para la concesión, explotación y gestión de tres espacios importantes dentro de “La Unidad”, predio ubicado en la Ex Cárcel de Corrientes: el Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias, el Local de Artesanías y el Patio Mercado de Sabores.

De esa forma se avanzó en el proceso licitatorio que busca que operadores privados gestionen estos espacios para integrar el talento, la cultura y el emprendedurismo local, dinamizando el consumo y la promoción del patrimonio correntino, activando el potencial cultural, gastronómico y turístico del proyecto ubicado en la Ex Cárcel.

El acto licitatorio fue encabezado por el subsecretario de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa de la Provincia, Raúl Nicolini, y en la oportunidad se presentó 1 oferente para la concesión y explotación del Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias, 12 fueron los sobres con ofertas para el Local de Artesanía y fueron 25 los oferentes para el Mercado de Sabores.

A partir de ahora se ingresa en el proceso de evaluación y selección de las ofertas que permitirán a emprendedores y/o empresas que sean adjudicadas, desarrollar nuevos servicios en el predio, otorgándole a “La Unidad” una dinámica de consumo, promoción y atracción de público a partir de la identidad correntina.

Cabe señalar que el Local de Artesanías es un espacio que está pensado para mostrar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes hacen grande nuestra cultura”. Por ello, las propuestas deben promover artesanías y productos regionales con identidad correntina, priorizando el diseño, la creatividad e innovación con raíces culturales y una producción responsable, inclusiva y sostenible.

Respecto al Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias la licitación de este espacio apunta a unir memoria, tecnología y futuro. Se priorizan en ese sentido equipos con experiencia en el manejo de centros turísticos, productoras de eventos, agencias creativas y empresas de logística o con experiencia en grandes eventos. La administración incluye salas de escape, salas interactivas, experiencias 3D, proyecciones y mapping.

A su vez, en El Patio Mercado de Sabores se ofrecen 12 espacios destinados a emprendedores y productores de alimentos. Los criterios de selección priorizan la calidad de productos, los antecedentes en el rubro y la identidad regional. Los rubros buscados incluyen: delicatessen o gourmet, chipacería, fiambrería, pastas frescas, chocolatería, pescadería (congelados), florería y otros productos alimentarios regionales envasados.