La Provincia licitó la explotación y gestión de tres espacios de “La Unidad”

Publicado en noviembre 20, 2025.

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizaron las licitaciones públicas de aperturas de sobres con ofertas para la concesión, explotación y gestión de tres espacios importantes dentro de “La Unidad”, predio ubicado en la Ex Cárcel de Corrientes: el Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias, el Local de Artesanías y el Patio Mercado de Sabores.

De esa forma se avanzó en el proceso licitatorio que busca que operadores privados gestionen estos espacios para integrar el talento, la cultura y el emprendedurismo local, dinamizando el consumo y la promoción del patrimonio correntino, activando el potencial cultural, gastronómico y turístico del proyecto ubicado en la Ex Cárcel.

El acto licitatorio fue encabezado por el subsecretario de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa de la Provincia, Raúl Nicolini, y en la oportunidad se presentó 1 oferente para la concesión y explotación del Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias, 12 fueron los sobres con ofertas para el Local de Artesanía y fueron 25 los oferentes para el Mercado de Sabores.

A partir de ahora se ingresa en el proceso de evaluación y selección de las ofertas que permitirán a emprendedores y/o empresas que sean adjudicadas, desarrollar nuevos servicios en el predio, otorgándole a “La Unidad” una dinámica de consumo, promoción y atracción de público a partir de la identidad correntina.

Cabe señalar que el Local de Artesanías es un espacio que está pensado para mostrar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes hacen grande nuestra cultura”. Por ello, las propuestas deben promover artesanías y productos regionales con identidad correntina, priorizando el diseño, la creatividad e innovación con raíces culturales y una producción responsable, inclusiva y sostenible.

Respecto al Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias la licitación de este espacio apunta a unir memoria, tecnología y futuro. Se priorizan en ese sentido equipos con experiencia en el manejo de centros turísticos, productoras de eventos, agencias creativas y empresas de logística o con experiencia en grandes eventos. La administración incluye salas de escape, salas interactivas, experiencias 3D, proyecciones y mapping.

A su vez, en El Patio Mercado de Sabores se ofrecen 12 espacios destinados a emprendedores y productores de alimentos. Los criterios de selección priorizan la calidad de productos, los antecedentes en el rubro y la identidad regional. Los rubros buscados incluyen: delicatessen o gourmet, chipacería, fiambrería, pastas frescas, chocolatería, pescadería (congelados), florería y otros productos alimentarios regionales envasados.

